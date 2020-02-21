После того, как жители Новых Санжар в Полтавской области, куда вчера, 20 февраля, привезли граждан, эвакуированных из Китая, устраивали протесты, кидались камнями в автобусы со спасенными украинцами, разжигали костры и устраивали другие беспорядки, пользователи "Википедии" решили исправить статью о населенном пункте.

В частности, в украинской версии Новые Санжары названли "провинцией Бухань" (созвучно с родиной нового коронавируса Уханем - Ред.), а ее население "быдлом" и "алкашами". А в русскоязычной версии статьи пользователи добавили описание событий 20 февраля, в которых говорится, что население Новых Санжар "находится на низком интеллектуальном и моральном уровнях развития", а апофеозом событий 20 февраля стало "забрасывание бухими санжарскими скотами камнями автобусов с эвакуируемыми". Кроме того, пользователи уточнили, что события этого дня вошли в историю как "санжарский позор".

По состоянию на 13:00 21 февраля и из украиноязычной, и из русскоязычной версии статей эти уточнения удалили. Однако в истории правок можно увидеть, что дописывали украинцы про Новые Санжары в течение последних суток:

Скриншоты: wikipedia.org

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как родина встретила украинцев, спасавшихся от вируса из Китая.

Также мы разбирались, как иностранные СМИ объясняют трэш с эвакуацией украинцев из Китая.