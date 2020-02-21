К санаторию в Новых Санжарах, где местные жители вчера протестами встретили эвакуированных из Китая украинцев, приехали переселенцы из Донбасса и привезли помещенным под карантин людям продукты.

Об этом в Facebook написал журналист Владимир Рунец.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли. "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". От интервью отказались, разгрузили машину и поехали", - написал он.

Отметим, что на снимках видны, что переселенцы принесли гранаты, апельсины и батончики Bounty.

Фото: facebook.com

В четверг, 20 февраля, из Китая прилетел самолет с гражданами Украины и других стран. Власти решили разместить их для прохождения карантина на территории санатория в Новых Санжарах в Полтавской области. Это вызвало волну протестов среди местных жителей.

После беспорядков, которые разгорелись в Новых Санжарах, где жители заблокировали дорогу к санаторию, пострадали 9 правоохранителей и 1 местная жительница. Было открыто два уголовных производства, задержан бросавший камни в автобус с прибывшими из Уханя.

Напомним, что большинство задержанных в Новых Санжарах оказались неместными.

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