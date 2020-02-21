По всей Германии тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память жертв стрельбы на фоне расовой ненависти и растущих призывов к власти подавать ультраправый экстремизм.

Об этом сообщает издание АР.

Немцы вышли на улицы почтить память жертв стрельбы в Ханау. Фото: Twitter/Erick Eligio Arroyo Pérez

Напомним, 43-летний немец застрелил девять мигрантов в пригороде Франкфурта Ханау в среду. После чего мужчина убил свою мать и себя. Мужчина, идентифицированный как Тобиас Ратьен, оставил несколько несвязных текстов и видеозаписей, пропагандирующих расистские взгляды.

Как отмечается, нападение случилось на фоне растущей обеспокоенности по поводу ультраправого экстремизма и усиления антимигрантской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Отмечается, что один из высокопоставленных чиновников от социал-демократов обвинил АдГ в оказании идеологического подкормка таким людям, как стрелок из Ханау. Отдельные части АдГ уже находятся под пристальным вниманием немецкого разведывательного управления.

Однако в партии отвергают свою ответственность за нападение ультраправых, включая антисемитское атаку на синагогу и убийство регионального политика в прошлом году.

Как писали "Страна", террорист, расстрелявший в Ханау 11 человек, верил в теневое правительство и винил во всем евреев.