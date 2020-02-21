Экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко российский суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы за призывы к терактам в России. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд Москвы в пятницу, 21 февраля.

Об этом пишет агентство ТАСС.

Уточняется, представитель обвинения в суде заявил, что вина Гриценко полностью доказана исследованными в суде документами и показаниями свидетелей и настаивал на девятилетнем сроке заключения. В свою очередь адвокат бывшего министра просил об оправдании подзащитного, утверждая, что он не виновен.

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", - огласил приговор судья Даниил Логачев.

Напомним, Следком РФ обвинял Гриценко в совершении "публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По данным российского следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь на территории Украины, публично призывал к подрывам российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока. Гриценко в России угрожает до 7 лет колонии.

Экс-министр в России был объявлен в международный розыск. А 12 апреля, Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать Анатолия Гриценко.

Также мы сообщали, что в январе Анатолий Гриценко похвастался в соцсети, что стал дедом в пятый раз.