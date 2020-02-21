Одним из самых внимательных гостей на матче 1/16 Лиги Европы между Шахтером и Бенфикой вчера, 20 февраля, на трибунах был главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

После матча он опроверг слухи о своем скором переходе в итальянский Милан и рассказал о впечатлениях после победного (2:1) матча "горняков". Так же наш коуч не смог пройти мимо темы использования системы видеопомощи арбитрам VAR.

Видео интервью Андрея Шевченко разместил портал Террикон на своем Youtube-канале.

Видео: terrikon

"Считаю, что был очень тяжелый матч. Прежде всего, для "Шахтера", потому что была очень долгая пауза. Но "Шахтер", особенно во втором тайме, добавил. Важная победа, есть хорошие шансы пройти "Бенфику". В Лиссабоне будет важная игра. Какой-то задел горняки сделали, показав хороший футбол после трехмесячной паузы. Поэтому все с надеждой будем смотреть", - заявил Андрей Шевченко.

Как вам сборники?

- Очень хорошо. Коваленко провел великолепный матч. Видно, что он обрел ту уверенность, которую все от него ждали. Забил хороший мяч. В целом, пока все нормально. Мы довольны всеми.



- А тут появилась новая информация по "Милану"...



- "Милан"?.. Какая может здесь быть информация? Я остаюсь в сборной и тут даже ничего не рассматривается.

- Какое у вас отношение к VAR?



- Я - сторонник VAR. Считаю, что это положительная вещь, которая произошла в футболе. Единственное - нужно подкорректировать моменты, особенно связанные с офсайдами. Слышал, что на днях какое-то мнение об этом высказал Арсен Венгер - они будут пересматривать, как будет определяться положение "вне игры". Мое мнение - офсайд нужно определять по центру тяжести, а не какой-то части тела. Если центр тяжести будет в офсайде, то он должен фиксироваться. Но не буду вдаваться в подробности. VAR нужно подкорректировать, но, в принципе, я очень доволен.

- Не считаете, что субъективно "Шахтеру" с VAR не везет?



- Это - футбол. По крайней мере, каждый момент просматривается. Есть спорные моменты, но если компьютер с точностью до миллиметров показывает "вне игры", значит это - факт. Его нужно принимать таким, какой он есть. Сама динамика игры с VAR немного тормозится. Но не на долгое время. В игре всегда были 3-4 такие остановки. Нельзя сказать, что игра приостановлена на долгое время.



Ранее "Страна" сообщала, что Луиш Каштру, тренер "Шахтера" остался недоволен работой арбитров в победном матче с "Бенфикой".