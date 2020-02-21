Среди задержанных во время стычек и протестов в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Китая украинцев, большинство оказались неместными жителями.

Об этом заявил Юрий Сулаев, спикер ГУ Нацполиции в Полтавской области, пишет "Коло".

Юрий Сулаев не говорит точное количество иногородних протестующих, но говорит, что таких было примерно вдвое больше, чем местных. "Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными... сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", – сказал Сулаев

Отметим, в Новых Санжарах задержали 24 митингующего, открыты два уголовных дела.

Напомним, вчера во время протестов в Новых Санжарах из-за прибытия эвакуированных из Уханя людей, участники беспорядков начали грозить сжечь санаторий.

Также "Страна" сделала подробный репортаж о беспорядках в Новых Санжарах, которые напомнили фильмы о зомби.