Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп Михаил Радуцкий высказался об условиях в санатории в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных их Китая людей. По его словам, это не пятизвездочный отель.

Об этом он рассказал журналистам "Страны" в пятницу, 21 февраля.

"У нас на данный момент нет ни одной жалобы от людей, которые там находятся. У нас есть жалобы от тех людей, которые кидали камни. Эти жалобы у нас есть и есть пострадавшие полицейские... Это действительно не "Рэдисон" и не "Хаят", это не пятизвездочный отель, но если вы думаете, что многие хотели дать свое помещение под карантин, то вы ошибаетесь. И мы благодарны Министерству внутренних дел, что они отдали свое здание под это", - заявил он.

Ранее одна из эвакуированных из Китая в Новые Санжары украинок, записала ролик об условиях в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах в Полтавской области.

Напомним, в четверг, 20 февраля, из Китая прилетел самолет с гражданами Украины и других стран. Власти решили разместить их для прохождения карантина на территории санатория в Новых Санжарах в Полтавской области. Это вызвало волну протестов среди местных жителей.

После беспорядков, которые разгорелись в Новых Санжарах, где жители заблокировали дорогу к санаторию, пострадали 9 правоохранителей и 1 местная жительница. Было открыто два уголовных производства, задержан бросавший камни в автобус с прибывшими из Уханя.