В Новых Санжарах, куда вчера заселили эвакуированных из Уханя украинцев, на утро пятницы обстановка спокойна. Об этом сообщается на странице МВД Украины в соцсети.

"Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных сограждан. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев", - говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что правоохранители, несущие службу, не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории. Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации.

По данным телеканала ZIK, въезд на территорию санатория, где размещениы эвакуированные из Китая, охраняют нацгвардейцы. За воротами санатория стоят автобусы оперативно-спасательной службы из автоколонны, доставившей эвакуированных в санаторий. Возле ограждающего территорию забора, дежурят представители ряда украинских СМИ.

Никаких массовых акций или выражений протеста со стороны местных жителей или других лиц возле санатория сейчас не наблюдается.

Ранее "Страна" писала о том, как местные жители Новых Санжар устроили массовые беспорядки и забросали камнями автобусы с эвакуированными из китайского Уханя украинцами.

Также мы сообщали, что полиция отпустила почти всех задержанных в Новых Санжарах, а 5 пострадавших полицейских остаются в больнице.