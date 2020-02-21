В феврале в Украине продолжил падать рейтинг премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. Премьера не поддерживают чуть больше половины жителей страны, а полностью готовы поддержать его только 6,1% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

Так, социологи 13-17 февраля опросили 2018 респондентов старше 18 лет из разных регионов Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

Оказалось, что полностью поддерживают деятельность Кабмина только 6% респондентов, еще 34,1 готовы поддержать ее частично. А вот не поддерживают правительство 50,9% украинцев, еще 9% затруднились с ответом.

Почти так же обстоят дела с поддержкой премьера Гончарука. Полностью позитивно оценить его деятельность готовы 6,1% украинцев, частично - 29,5%. Не поддерживают премьер-министра 52% респондентов, 12,4% затруднились с ответом.

Скриншот: razumkov.org.ua

Что касается уровня доверия главе Кабмина, то он ушел в минус. 32,9% респондентов совсем не доверяют Гончаруку, 30,3% - скорее не доверяют. 22,5% опрошенных ответили, что скорее доверяют премьеру и только 2,3% - полностью доверяют. Отметим, что ситуация не сильно изменилась, по сравнению с январем. Тогда, согласно данным центра "Социальный мониторинг", 65,5% украинцев совсем или скорее не доверяли премьер-министру Гончаруку, сейчас это 63,2%.

Скриншот: razumkov.org.ua

Любопытно, что, по данным социологов, в феврале баланс доверия-недоверия правительству ушел в самый глубокий минус за последние шесть месяцев. Он составил -36,5%, тогда как еще в декабре прошлого года это было -12,7%. А, например, в сентябре 2019-го баланс был позитивным и составлял 35,1%.

Скриншот: razumkov.org.ua

В целом, по данным социологов, недоверие среди украинцев чаще всего высказывается государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%) , Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суда (64%), Конституционному суду Украины (60,5%).

А что касается влияния электоральных предпочтений на недоверие правительству, то, по данным Центра Разумкова, среди представителей избирателей партии "Слуга народа" доверяют правительству 65%, не доверяют - 27%, среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 11% и 88%, партии "Европейская солидарность" - соответственно 8% и 89% ВО "Батькивщина" - соответственно 18,5% и 75%.

Напомним, в январе рейтинг доверия сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко обошел рейтинг премьера Алексея Гончарука на 3% среди украинцев.