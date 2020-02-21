Правоохранители не допустят нападений и поджога санатория в Новых Санжарах. Все, кто вчера бросал камни в автобус с эвакуированными из Уханя и полицейских, установлены и будут притянуты к уголовной ответственности.

Об этом в пятницу, 21 февраля, в комментарии "Стране" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Все очень просто. У нас достаточно сил полиции национальной гвардии, мы недопустим нападений и тем более, поджога санатория. Я надеюсь, что сограждане сегодня посмотрят телевизор, когда протрезвеют и поймут, что они натворили. Надеюсь, им будет очень стыдно. Это национальный позор. Мы должны защищать наших граждан, где бы они не были. Личности тех, кто бросал камни в автобус и в головы полицейских, установлены. Они будут притянуты к уголовной ответственности. В основном активисты - это местные жители, которые подогрелись алкоголем и истерией в связи вирусом", - рассказал Геращенко.

Напомним, вчера во время протестов в Новых Санжарах из-за прибытия эвакуированных из Уханя людей, участники беспорядков начали грозить сжечь санаторий.

Также "Страна" сделал подробный репортаж о беспорядках в Новых Санжарах, которые напомнили фильмы о зомби.