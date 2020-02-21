Полиция отпустила 23 задержанных в результате акций протеста в Новых Санжарах Полтавской области. Также госпитализированы 5 пострадавших в столкновениях с местными жителями правоохранителей. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на спикера ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева.

Уточняется, что всего за нарушение правопорядка в Новых Санжарах были задержаны 24 человека. По словам Сулаева, личности задержанных установлены, правоохранители провели с ними необходимые следственно-оперативные действия, в частности, они были допрошены. После этого 23 человека были отпущены. Таким образом, всего один из них остается задержанным на 72 часа - необходимое время для сообщения о подозрении и решении вопроса о мере пресечения.

Спикер Нацполиции в Полтавской области напомнил, что во вчерашних столкновениях с местными жителями в Новых Санжарах пострадали девять полицейских и один гражданский. Все они получили различные травмы, в частности, ранения в область головы и носа. Пятеро пострадавших правоохранителей до сих пор остаются в больнице, а четверых после оказания медпомощи отпустили домой. Травмированного гражданского также осмотрели, но он отказался от госпитализации.

Напомним, беспорядки и столкновения с полицией вспыхнули в Новых Санжарах в четверг, 20 февраля, из-за эвакуированных из китайского Уханя, которых привезли на двухнедельный карантин в местный санаторий Нацгвардии.

Ранее "Страна" писала о том, что в Новых Санжарах задержали камнемета, который разбил стекла в автобусе с эвакуированными из Уханя.