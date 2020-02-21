Российское издание ТАСС к 20-летию правления Владимира Путина подготовило проект "20 вопросов Путину".

Каждый вопрос - это отдельная серия интервью. Сегодняшний выпуск - второй - касается Украины.

Задает вопросы президенту РФ один из самых известных российских интервьюеров, 60-летний Андрей Ванденко.

Ванденко родился в Луганске, там же окончил среднюю школу. Высшее журналистское образование получил в Киевской национальном университете им.Т.Шевченко. На работу в Москву перевелся 30 лет назад, где и живет до сих пор.

Ниже "Страна" подготовила стенограмму беседы Ванденко и Путина об Украине, которая, впрочем, больше похожа на филологический спор и монолог главы Кремля на историческую тему. Если вкратце - президент России считает, что исторически украинцы и русские это один народ. При этом часть жителей Украины, которая жила на пограничье с католической Польшей, изменила язык и культуру, что, по мнению Путина "тоже достойно уважения".

Его главная мысль - что несмотря на некоторые различия, украинцы и русские вместе будут сильнее. А разъединяют их для того, чтобы ослабить. Путин привел в пример, что без России Украина стремительно деиндустриализируется и нищает.

В самом конце материала можно посмотреть интервью в видеоформате.

Ванденко: Смотрели сериал "Слуга народа?"

Путин: Нет.

Ванденко: Даже фрагмент, где президент Голобороьдько выбирает часы, как у Путина?

Путин: Я не смотрел. Я не знаю ни Голоборобько, ни кто там чего выбирает. Нет, я не смотрел.

Примечание: Главный герой сериала Василий Голобородько в эпизоде выбирает часы. Премьер-министр рассказывает ему, что Владимир Путин носит Hublot и произносит марку как "хубло". В ответ герой Зеленского спрашивает: "Путин — хубло?"

Напомним, в России начали показывать сериал "Слуга народа", но вскоре сняли с эфира и перенесли его платную ТВ-платформу. Этот диалог из первой серии для Дальнего Востока оставили, а для Москвы уже вырезали.

Ванденко: Хотя такая, знаете, пара любопытная складывается: раб на галерах, а там - слуга народа.

Путин: Все ведь возвращается на круги своя. Главное, не как себя назвать. главное, что делать и как.

Ванденко: Есть вероятность, что договоритесь с Зеленским?

Путин: О чем?

Ванденко: О мире, о дружбе.

Путин: Надежда умирает последней. Есть. Но к сожалению, он приехал из Парижа и начал говорить о том, что нужно пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц. Смогли сейчас договориться по газу.

Ванденко: То, что мы теперь не друзья с Украиной, это потеря для нас?

Путин: Да, конечно. Но я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ.

Ванденко: Украинцам это очень не нравится.

Путин: Я не знаю, нравится это или нет, но, если посмотреть на реалии, это так и есть. Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия.

Вообще, укрАинцами (сделал ударение на второй слог) называли людей, которые жили…

Ванденко поправляет: УкраИнцами.

Путин не согласен: УкрАинцами.

Ванденко настаивает: УкраИнцами.

Путин: УкрАинцами. УкрАинцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства.

УкрАинцами были во Пскове. Украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы. У нас не было никаких языковых различий. Больше того, где-то до этого же времени, до XIV-XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше, называли русскими. Не делили. И только гораздо позже начались языковые первые различия…

Примечание: Правила русской орфоэпии гласят, что правильно говорить "украИнцы", а не "укрАинцы", как настаивает Путин. Ударение на "а" в этом слове устаревшее.

Также в этом интервью Владимир Путин несколько раз неправильно делает ударения в других словах. Он говорит: "языкОвый вопрос". Хотя так можно говорить только о блюдах из языка животного. Например, языкОвая колбаса или языкОвый холодец. О средстве общения правильно говорить "языковОй".

Еще Путин говорит "Речь ПосполитАя", хотя правильно "Речь ПосполИтая".

Ударения во всех этих словах мы проверили в сервисе "Грамота.ру".

Ударение в слове "украинцы":

Ударение в слове "языковой":

Ударение в слове "Посполитая":

Ванденко: История - да, это такое, но сейчас мы про сегодняшний день.

Путин: А чтобы нам говорить про сегодняшний и про завтрашний, нужно знать историю, нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет. Нас объединяет…

Ванденко перебивает: Сейчас многое разъединяет.

Путин: Многое разъединяет. Нужно не забывать про то, что нас объединяет. и не разрушать того, что есть. Скажем, вот в Церкви. Зачем нужно было разрушать единство Русской православной церкви?

Вы знаете, что эта самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, она на самом деле полная, она и до сих пор была полная, в том числе с точки зрения издания иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Московский патриархат никак не влиял и не влияет до сих пор на избрание иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Она на самом деле и так была независимой, полностью. Было только духовное единство и упоминание, в церквах упоминали все время, вспоминали о Патриархе Московском. Все! Это единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем? Вы говорите, что люди не понимают. Да не знают этого просто! Знать будут, будут лучше понимать. Им говорить об этом нужно. Что стесняться? Это что, оскорбительно для людей?

Прошло какое-то время. В результате того, что люди жили на границе с католическим миром, с Европой, начала складываться такая общность людей, которые начали воспринимать себя с известной степенью независимости от Российского государства. Как к этому относиться? Я уже говорил: с уважением. Но не забывай про нашу общность.

И более того, ведь в современном мире объединение усилий дает нам колоссальные конкурентные преимущества. И наоборот - разъединение делает нас слабее.

Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой. Почему? Это известное дело - разделяй и властвуй. Это абсолютно понятная вещь.

Но все равно, тем не менее, если так сложилось и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением. Исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли.

И, кстати говоря, отцы-основатели украинского национализма - они же никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией. Как это ни покажется странным, в их фундаментальных трудах XIX века написано, что Украина а) она многонациональна и должна быть федеративным государством, и б) выстроить обязательно хорошие отношения с Россией.

Нынешние националисты это, видимо, подзабыли. Я вам скажу, почему они это подзабыли. Знаете почему? Потому что в табели о рангах самое главное не забота об интересах украинского народа.

Какой интерес у украинского народа, если в результате разрыва отношений с Россией утрачено ракетостроение, судостроение, авиационное строение, двигателестроение, происходит фактические деиндустриализация страны. Ну какой же здесь интерес?

Всемирный банк требует прекратить перекрестное субсидирование. Ну чего же здесь хорошего? Или заставляют их вывозить кругляш из Карпат. Скоро Карпаты все лысые будут. Зачем это делать, когда, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества.

Зачем же этого было лишаться? Зачем это все нужно было выбрасывать, ради чего? Потому что те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, они преследовали личные интересы. А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить то, что награблено, до сих пор. Вот в чем главное задача.

Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках. Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат.

Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, - это русофобия. Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считаю, что это чрезвычайно важная задача.

Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. поэтому буду делать все, чтобы нас растаскивать.

В конце прошлого года Владимир Путин наделал много шуму своим заявлением о том, что "автором украинской идентичности был граф Потоцкий". "Страна" выяснила, что такой граф Потоцкий.