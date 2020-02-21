Замещать министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, пока она находится на обсервации вместе с эвакуированными из Китая в Новых Санжарах, будет ее первый заместитель Андрей Семиволос.

Об этом рассказал журналистам "Страны" председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий в пятницу, 21 февраля.

На вопрос "Страны", кто будет исполнять обязанности Скалецкой, пока она на карантине в Новых Санжарах, Радуцкий ответил: "По структуре Министерства здравоохранения, я так понимаю первый заместитель".

Напомним, что министр Скалецкая решила, что проведет две недели на карантине в Новых Санжарах вместе с людьми, которые были эвакуированы их китайского Уханя. Так она собирается успокоить тех, кто находится на карантине и тех, кто вчера протестовали против приезда людей в их поселок.

По словам Скалецкой, она будет управлять министерством, пока находится в Новых Санжарах, с помощью телефона и Skype.