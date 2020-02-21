Андрей Семиволос заменит Зоряну Скалецкую. Фото: moz.gov.ua

Замещать министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, пока она находится на обсервации вместе с эвакуированными из Китая в Новых Санжарах, будет ее первый заместитель Андрей Семиволос. 

Об этом рассказал журналистам "Страны" председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий в пятницу, 21 февраля. 

На вопрос "Страны", кто будет исполнять обязанности Скалецкой, пока она на карантине в Новых Санжарах, Радуцкий ответил: "По структуре Министерства здравоохранения, я так понимаю первый заместитель". 

Напомним, что министр Скалецкая решила, что проведет две недели на карантине в Новых Санжарах вместе с людьми, которые были эвакуированы их китайского Уханя. Так она собирается успокоить тех, кто находится на карантине и тех, кто вчера протестовали против приезда людей в их поселок. 

По словам Скалецкой, она будет управлять министерством, пока находится в Новых Санжарах, с помощью телефона и Skype.

 

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