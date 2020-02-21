Министерство юстиции США утвердило специального прокурора по Украине и поручило главному прокурору Бруклина Ричарду Донахью координировать все расследования, связанные с нашей страной.

Этот шаг потенциально дает Генеральному прокурору Уильяму Барру возможность более тщательно контролировать расследования, которые могут быть политически чувствительными, как передает CNN.

Ричард Донахью, будет "координировать существующие вопросы" и "оценивать, расследовать и решать любые другие вопросы, касающиеся Украины, включая открытие любых новых расследований или расширение существующих". Об этом идет речь в письме, направленном в прошлом месяце Джеффри Розеном, заместителем генерального прокурора в Министерство юстиции и в юридический комитет Палаты представителей США.

Назначение было сделано еще в прошлом месяце, но известно о нем стало известно только сейчас.

Непонятно, какие дела попадут под компетенцию Донахью, но в письме заместитель генерального прокурора Джеффри Розен говорит, что "несколько отдельных открытых расследований ведутся" различными прокуратурами США и правоохранительными органами в Министерстве юстиции.

Донахью уже "занимается некоторыми вопросами, связанными с Украиной", сказал Розен.

В соответствии с новой политикой любой новый вопрос, касающийся Украины, должен быть направлен в офис Донахью "для расследования и надлежащего рассмотрения".

Расследование Руди Джулиани и его соратников из Южного округа Нью-Йорка было самым громким делом Министерства юстиции по Украине и уже вызвало политические отголоски с учетом недавнего расследования импичмента.

Между тем, ряд других подразделений Министерства юстиции недавно инициировали или поддерживали другие дела, которые касаются Украины - от финансовых расследований, нацеленных на украинских олигархов, до киберпреступлений.

"Любое расширение или расширение существующих вопросов", связанных с Украиной, говорится в письме, теперь потребует подтверждения со стороны спецпрокурора.

"Мы реализуем эту политику, чтобы избежать дублирования усилий между ведомствами и компонентами, чтобы устранить необходимость устранения конфликтов на более поздней стадии потенциально дублирующих расследований, и эффективно распределять ресурсы Департамента для надлежащей обработки потенциально важной новой информации", - заявили в Минюсте США.

Отметим, что в последнее время команда Трампа активизиовала обвинения в адрес Байдена по коррупции его семьи в Украине, а также по поводу вмешательства Украины в американские выборы.

Также, как известно, в США расследуются уголовные дела против олигарха Игоря Коломойского.

Ранее "Страна" сообщала, что в США показали фильм об убийствах на Майдане с обвинениями в адрес Байдена и Обамы.

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