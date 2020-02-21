Александра Волкова, одна из эвакуированных из Китая в Новые Санжары украинок, выложила видео об условиях в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах в Полтавской области. В медцентре разместили всех привезенных из Уханя.

"Вот это наша комната, вот этот душик п@@дил меня током. Вот эта дверь не закрывается. Что с ней?", - говорит на видео девушка. Он вставляет ключ на место, где должен быть замок, но ключ просто проходит в дырку в двери.

Сама комната и весь пансионат, судя по видео, отремонтирован во времена 20-30-летней давности. В то же время, как писала "Страна", еще до поселения эвакуированных руководство Нацгвардии хвасталось отличными условиями в своем санатории и современным оборудованием от НАТО.

Видео: t.me

Напомним, как иностранные СМИ объясняют трэш с эвакуацией украинцев из Китая.

Также мы писали о том, что Аваков заявил, что к беспорядкам в Новых Санжарах причастны политики.