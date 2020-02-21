Россию и Украину намеренно разделяют, опасаясь получения глобального конкурента в мире. Такое заявления сделал президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", которое начало выходить частями в 6-ю годовщину расстрелов на киевском Майдане.

"Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать",- сказал Путин.

По мнению главы России, целью тех, кто "добрался" до власти в Украине преследовали личные интересы. И они выражались не в столько в том, чтобы "заработать денег за счет ограбления народа", сколько сохранить, что было награблено ранее.

"Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках",- сказал Путин.

Также российский лидер высказал мнение, что владельцы этих счетов на самом деле служили тем странам, где эти деньги находились, и "торговали русофобией".

"Потому что кому-то нравится разделять Украину и Россию, они считают, что это чрезвычайно важная задача", - добавил Путин.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин заявил, что не теряет надежды договориться с Зеленским о мире.

Также мы сообщали, что Путин два раза сказал, что не смотрел фильм "Слуга народа" с Зеленским.