Елена Ермак, которая оказалась в числе эвакуированных из Уханя украинцев, заявила, что ей стыдно за жителей Новых Санжаров, которые перекрывали дорогу эвакуированных, кидались камнями и дрались с полицией.

Об этом Елена написала сегодня в Instagram.

"УРА, Я ДОМА". Так бы я подписала этот пост ещё неделю назад, но нет! Заголовок будет другой:

"Я ДОМА И МНЕ СТЫДНО", - написала она.

Он считает, что оградить от окружения нужно не эвакуированных, а "людей, которые вчера обкидывали автобусы камнями, брызгали слезоточивыми спреями, палили шины, дрались с полицейскими, бросались на автобусы с криками "сдохните твари, мы вас спалим", перекрывали дороги и т д."

"Люди которые действительно боятся вируса, не вышли бы на улицу и не стояли бы рядом с автобусами и не делали весь этот трэш. Они бы сидели дома и не выходили бы из него", - заявила украинка.

Она пишет, что все вывезенные из Уханя прошли жесткий контроль и у них не было симптомов коронавируса. Также женщина поблагодарила людей, которые "поддерживают и переживают за нас!" "Вас много и это радует! Спасибо ВАМ огромное, за вашу поддержку, понимание и сочувствие. И отдельная огромная благодарность нацгвардии! Которая работала сплоченно и охраняла нас всю дорогу! И будет продолжать это делать на протяжении всего карантина. Также спасибо!!!! Экипажу! Водителям! Пожарникам! Медперсоналу!" - написала украинка.

Фото: instagram.com

Напомним, что украинке Насте Зинченко, которая осталась в Ухане из-за собаки, копы привезли еду домой.

Также мы писали о том, что в МВД рассказали об индуктивном психозе в Новых Санжарах.