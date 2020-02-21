Президент России Владимир Путин сделал неожиданное предложение Минску относительно поставок нефти. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко. В пятницу, 21 февраля, у лидеров двух стран состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает Теlegram-канал "РИА Новости".

"По его (Лукашенко - Ред.) словам, российский президент предложил компенсировать Минску выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра доходы. Триста миллионов долларов выпадающих в 2020 году доходов Минска предлагается компенсировать, в том числе, за счет премии нефтяных компаний", - говорится в сообщении.

Фото: telegram.org

Напомним, 7 февраля в Сочи прошли переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. На ней были определены условия и сроки поставок российской нефти Минску. Так, белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут закупать нефть у Российской Федерации по мировым ценам.

Также мы сообщали, что Лукашенко пригрозил России начать отбор нефти прямо из транзитной трубы.