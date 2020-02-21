Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия участвовал в 19-м сезоне телешоу "Битва экстрасенсов".

Видео с фрагментом выпуска на YouTube 29 июля 2019 года опубликовала участница "Битвы" Анна Арджеванидзе.

В ролике экстрасенс якобы пыталась определить среди приглашенных гостей миллионера. После 10-минутных поисков женщина указала на украинского политика Давида Арахамию, которого представили в передаче как Давида Брауна. "Человек с большим сердцем, с миллионами - это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то. Я вижу вашу помощь", - обратилась участница проекта к Арахамии на фоне наложенной драматической музыки.

"Я основал один из крупнейших волонтерских фондов в стране. Там более 400 миллионов гривен собрали и помогли армии, семьям погибших. Действительно экстрасенс прав: если ты кому-то помог, а потом кто-то помог тебе... Это, видимо, какой-то закон Вселенной", - согласился Арахамия.

Видео: youtube.com

Отметим, что буквально вчера министр Бородянский рассказал, как "Битва экстрасенсов" помогла расследовать множество уголовных дел в Украине.

Напомним, что Арахамия рассказал, как медитировал в Раде.

Также мы писали о том, как Нацкорпус и Билецкий поймали Арахамию возле Рады.