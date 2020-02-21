История о поселении украинцев из Китая в Новых Санжарах наделалал много шуму.
Вчера граждан Украины, живущих в эпицентре эпидемии коронавируса - городе Ухани - забрали самолетом из Китая и повезли на карантин в Полтавскую область.
Однако жители поселка, где располагался санаторий, встретили своих сограждан градом камней и бутылок. И пытались даже ценой драк с полицией не допустить автобусы в местный госпиталь (как это было - читайте в репортаже "Страны").
Уже вчера вечером вывезенные из Китая украинцы начали публиковать в своих Инстаграм-сториз снимки разбитых автобусов, которые были атакованы жителями Новых Санжар. И поблагодарили родину за "теплый прием" (детальнее о реакции эвакуирванных украинцев - здесь).
"Страна" выяснила, кто приехал в Украину и ощутил на себе все преслести местного "гостеприимства".
Судя по тому, кто вчера отписывался в Инстаграме после поселения в госпиталь - несколько эвакуирванных это профессиональные танцоры, работавшие в Китае.
Например, Ольга Новик, у которой в профиле сказано "Живу в Украине, танцовщица, работаю в Китае, Ухань".
Или парень, который представляется как Славик. Он жил в Ухане, где активно вел инстаграм короткими танцевальными видео. Теперь он в Новых Санжарах.
На его Инстаграм - много танцевальных видео из Уханя. Вот одно из них.
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С наступающим всех Желаю радости и успехов всем в Новом 2020 p.s кто повторит выложит видос в инсту и отметит меня ждёт подарок
Из сферы хореографии - блогерша Анастасия Коломиец.
Из Уханя в Украину также вернулся Михаил Ефимов - танцевальный инструктор из Харькова. Он специализируется на латинских танцах. В прошлом был программистом.
Также из танцевальной сферы - эвакуированная украинка Алена Ермак.
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Из танцоров также - 22-летняя Юлия Терешкина.
Из мира танцев - также отметившаяся в Инстаграм девушка Валерия. Ее отметили на фото украинского танцевального агентства Fashion Pa Ballet (первая справа).
Встречаются среди украинцев, увезенных из Китая, и фотомодели. К примеру, 23-летняя жительница Закарпатья Александра Волкова, которая опубликовала видео изнутри госпиталя МВД.
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Детка,будь моею бабл-гам#prostoмуви . . . #model #modeling #pure_visual_ #sushiwreck #vsco #thestreetnetwork #follow #likeforlike #ilovesimplebeyond #vintage #polaroid #cityports #portraitvision #kdpeoplegallery #globe_people #portraits_vision #canonfeed #portaitstream #ps10k #makeuptutorial #makeupideas
Как видим, много действительно очень молодых людей, чья сфера деятельности связана с публичными мероприятиями. Что кстати могло стать одной из причин эвакуации: работы для танцоров в Ухане сейчас нет. А переехать в другой город невозможно: Ухань на осадном положении. Поэтому, вероятно, ребята решили пока вернуться домой.
У них в соцсетях есть фото и видео из охваченного эпидемией города. А также своего отлета на родину.
Так, Михаил Ефимов записал целое видео перед аэропортом Уханя. С украинским флажком в руках он заявил, что "мы должны выехать из города, но я надеюсь, что эпидемия скоро завершится. Китай борется, и мы боремся вместе с вами".
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Аеропорт Ухань сьогодні #life #is #cool #ua #ukraine #cn #china #wuhan #武汉 #加油 #virus
Ефимов уже давал интервью украинским СМИ и рассказывал, что в Ухане даже до эпидемии многие ходили в масках из-за смога. А три недели назад он публиковал селфи в маске.
Украинка Алена Ермак в день приезда в Украину написала в соцсети, что ей стыдно за такой прием.
"УРА, Я ДОМА". Так бы я подписала этот пост ещё неделю назад, но нет! Заголовок будет другой:
"Я ДОМА И МНЕ СТЫДНО"
Просто хочется сказать, что оградить от окружения нужно не нас, а людей которые вчера обкидывали автобусы камнями, брызгали слезоточивыми спреями, палили шины, дрались с полицейскими, бросались на автобусы с криками "сдохните твари, мы вас спалим" , перекрывали дороги и т д.
Люди которые действительно боятся вируса, не вышли бы на улицу и не стояли бы рядом с автобусами и не делали весь этот треш. Они бы сидели дома и не выходили бы из него.
Для галочки. Как минимум мы сидели на карантине в Китае 28 дней и никто себя плохо не чувствовал, Это раз! Второе, мы прошли проверку в аэропорту трижды! И третье, мы согласились на карантин моментально даже без мысли, что нас могут сразу эвакуируют по своим домам. А люди не боятся вирус, который ещё могли привезти в январе, когда на праздники люди приезжали и уезжали по 10 тысяч. Но боятся 50 человек, которые проходят все проверки ... нет слов
Хочу поблагодарить людей, которые нас поддерживают и переживают за нас! Вас много и это радует! Спасибо ВАМ огромное, за вашу поддержку, понимание и сочувствие.
И отдельная огромная благодарность, нац гвардии! Которая работала сплоченно и охраняла нас всю дорогу! И будет продолжать это делать на протяжении всего карантина. Так же спасибо!!!! Экипажу! Водителям! Пожарникам! Мед персоналу!
Всем добра и берегите себя".
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УРА, Я ДОМА» Так бы я подписала этот пост ещё неделю назад, но нет! Заголовок будет другой: «Я ДОМА И МНЕ СТЫДНО» Просто хочется сказать, что оградить от окружения нужно не нас, а людей которые вчера обкидывали автобусы камнями, брызгали слезоточивыми спреями, палили шины, дрались с полицейскими, бросались на автобусы с криками «сдохните твари, мы вас спалим» , перекрывали дороги и т д Люди которые действительно боятся вируса, не вышли бы на улицу и не стояли бы рядом с автобусами и не делали весь этот треш. Они бы сидели дома и не выходили бы из него. Для галочки. Как минимум мы сидели на карантине в Китае 28 дней и никто себя плохо не чувствовал, Это раз! Второе, мы прошли проверку в аэропорту трижды! И третье, мы согласились на карантин моментально даже без мысли, что нас могут сразу эвакуируют по своим домам. А люди боятся вирус, который ещё могли привезти в январе, когда на праздники люди приезжали и уезжали по 10 тысяч. Но боятся 50 человек, которые проходят все проверки ... нет слов Хочу поблагодарить людей, которые нас поддерживают и переживают за нас! Вас много и это радует! Спасибо ВАМ огромное, за вашу поддержку, понимание и сочувствие. И отдельная огромная благодарность, нац гвардии! Которая работала сплоченно и охраняла нас всю дорогу! И будет продолжать это делать на протяжении всего карантина. Так же спасибо!!!! Экипажу! Водителям! Пожарникам! Мед персоналу! Всем добра и берегите себя #ukraine #kiev #kharkov #poltava #koronavirüsü #china #wuhan #nationalguard
Две недели назад танцовщица рассказывала об Ухани и своей работе в этом городе.
"Это было жаркое лето, и у нас было много работы. У нас было так много разных эмоций и воспоминаний. Мы пытались принести дождь, и мы были очень рады видеть, начинается ли дождь, потому что, если идет дождь, это означает конец нашей работы. У нас были вечеринки, мы ели на барбекю, мы пели и танцевали всю ночь, мы просто наслаждались моментами.
Но было действительно круто, но теперь мы устали и хотим идти домой", - писала она, когда уже началась эпидемия.
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This is Wuhan 2019-2020. . . . . . It was the hot summer and we had a lot of work. We had so many different emotions and memories. We tried to bring rain and we were very happy to see if rain is starts falling cuz if rain comes it's means the finish of our work. We had parties, we eat at the BBQ, we sang and danced all through the night, we just enjoyed the moments. It was really cool, but now we tired and want to go home. . . . @tim6192 @analytics_empire #китай #ухань #коронавирус #вирус #уханьживи #маска #вакцина #вирусунет #украина #хочудомой #всемздоровья #всемдобра #koronavirus #wuhan #china #virus #help #life #behappy #mood #boring #photo #nofilter
Из Ухани еще до коронавируса у Алены много характерных фото.
Много фото из "довоенного" Уханя и у других приехавших в Украину танцоров и моделей. Например, у Юлии Терешкиной.
Или у Ольги Новик - фото на фоне уханьской новогодней елки.
Модель Александра Волкова рассказывала, что приехала в Ухань в конце ноября по рабочей визе. И на конец февраля у нее был плановый вылет на родину.
В Ухане она жила вчетвером с тремя россиянками. После закрытия города на карантин она публиковала апокалиптические снимки оттуда - пустые улицы и отсутствие овощей в магазинах.
"Танцовщицы зарабатывают 2000 долларов в месяц"
Почему среди эвакуированных из Китая украинцев так много танцовщиц?
Как оказалось, это достаточно популярный среди наших молодых соотечественниц и соотечественников вид заработка.
22-летняя львовянка Ольга Мельник уже три года танцует в Китае.
"В среднем в месяц получаю около 2 тысяч долларов, бывает и больше. Кроме работы в клубе и моделинга, преподаю танцы - за час групповых занятий платят 30 долларов, индивидуальный урок - около 80 долларов", - делится с нами украинка.
По ее словам, в Китай очень популярен славянский тип внешности - высокие блондинки.
"Очень важно быть стройной и со светлыми волосами, ростом выше 170 см. Брюнеток и полных тоже берут, но они ценятся намного ниже. Набирают, можно сказать, всех подряд, кто хоть немного умеет двигаться, лишь бы выглядел соответствующе популярным здесь параметрам, - рассказывает Мельник. - Я профессионально занималась танцами, затем отучилась три года на филолога в вузе, но поняв, что больших денег в Украину не заработаешь, начала искать возможности, где и как можно заработать за границей. Вначале я поехала в Китай преподавать английский язык в садике, но потом друзья мне предложили работу в ночном клубе. Это танцы с 23 вечера до 3 ночи, три-четыре выхода. Наши танцуют гоу-гоу (стиль танца, предназначенный для развлечения посетителей дискотек и других развлекательных мероприятий). Это не стриптиз, но похоже - одежды на тебе минимум, нужно выходить в зал, веселить китайцев, играть с ними в настольные игры, "разводить" их на дорогую выпивку (прибыль для клуба). Китайцы обожают украинок и русских, мы для них экзотика, с нами постоянно фотографируются как со звездами. Правда, среди клиентов в клубе, бывает, попадаются нахалы, которые норовят распустить руки, могут шлепнуть по попе или ущипнуть за грудь. Некоторые считают, что танцовщицу можно снять на ночь и прямо интересуются ценой. Но интим - это табу, а если хозяин клуба пытается заставить спать с клиентами, девочки обычно увольняются. Благо работы для танцовщиц в Китае много. Работа моделью, которой подрабатывают практически все танцовщицы - несколько необычная по нашим меркам. Это не выходы на подиум и не съемки для журналов. Это скорее хостесс - то есть нужно с улыбкой встречать гостей на открытия магазинов, ресторанов. А если и случаются съемки, то это обычно малоизвестные китайские бренды".