История о поселении украинцев из Китая в Новых Санжарах наделалал много шуму.

Вчера граждан Украины, живущих в эпицентре эпидемии коронавируса - городе Ухани - забрали самолетом из Китая и повезли на карантин в Полтавскую область.

Однако жители поселка, где располагался санаторий, встретили своих сограждан градом камней и бутылок. И пытались даже ценой драк с полицией не допустить автобусы в местный госпиталь (как это было - читайте в репортаже "Страны").

Уже вчера вечером вывезенные из Китая украинцы начали публиковать в своих Инстаграм-сториз снимки разбитых автобусов, которые были атакованы жителями Новых Санжар. И поблагодарили родину за "теплый прием" (детальнее о реакции эвакуирванных украинцев - здесь).

"Страна" выяснила, кто приехал в Украину и ощутил на себе все преслести местного "гостеприимства".

Судя по тому, кто вчера отписывался в Инстаграме после поселения в госпиталь - несколько эвакуирванных это профессиональные танцоры, работавшие в Китае.

Например, Ольга Новик, у которой в профиле сказано "Живу в Украине, танцовщица, работаю в Китае, Ухань".

Или парень, который представляется как Славик. Он жил в Ухане, где активно вел инстаграм короткими танцевальными видео. Теперь он в Новых Санжарах.

На его Инстаграм - много танцевальных видео из Уханя. Вот одно из них.

Из сферы хореографии - блогерша Анастасия Коломиец.

Из Уханя в Украину также вернулся Михаил Ефимов - танцевальный инструктор из Харькова. Он специализируется на латинских танцах. В прошлом был программистом.

Также из танцевальной сферы - эвакуированная украинка Алена Ермак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вдыхай, вдыхай меня снова. Публикация от Helen Ermak (@ermak_alena_) 5 Окт 2019 в 9:07 PDT

Из танцоров также - 22-летняя Юлия Терешкина.

Из мира танцев - также отметившаяся в Инстаграм девушка Валерия. Ее отметили на фото украинского танцевального агентства Fashion Pa Ballet (первая справа).

Встречаются среди украинцев, увезенных из Китая, и фотомодели. К примеру, 23-летняя жительница Закарпатья Александра Волкова, которая опубликовала видео изнутри госпиталя МВД.

Как видим, много действительно очень молодых людей, чья сфера деятельности связана с публичными мероприятиями. Что кстати могло стать одной из причин эвакуации: работы для танцоров в Ухане сейчас нет. А переехать в другой город невозможно: Ухань на осадном положении. Поэтому, вероятно, ребята решили пока вернуться домой.

У них в соцсетях есть фото и видео из охваченного эпидемией города. А также своего отлета на родину.

Так, Михаил Ефимов записал целое видео перед аэропортом Уханя. С украинским флажком в руках он заявил, что "мы должны выехать из города, но я надеюсь, что эпидемия скоро завершится. Китай борется, и мы боремся вместе с вами".

Ефимов уже давал интервью украинским СМИ и рассказывал, что в Ухане даже до эпидемии многие ходили в масках из-за смога. А три недели назад он публиковал селфи в маске.

Украинка Алена Ермак в день приезда в Украину написала в соцсети, что ей стыдно за такой прием.

"УРА, Я ДОМА". Так бы я подписала этот пост ещё неделю назад, но нет! Заголовок будет другой:

"Я ДОМА И МНЕ СТЫДНО"

Просто хочется сказать, что оградить от окружения нужно не нас, а людей которые вчера обкидывали автобусы камнями, брызгали слезоточивыми спреями, палили шины, дрались с полицейскими, бросались на автобусы с криками "сдохните твари, мы вас спалим" , перекрывали дороги и т д.

Люди которые действительно боятся вируса, не вышли бы на улицу и не стояли бы рядом с автобусами и не делали весь этот треш. Они бы сидели дома и не выходили бы из него.

Для галочки. Как минимум мы сидели на карантине в Китае 28 дней и никто себя плохо не чувствовал, Это раз! Второе, мы прошли проверку в аэропорту трижды! И третье, мы согласились на карантин моментально даже без мысли, что нас могут сразу эвакуируют по своим домам. А люди не боятся вирус, который ещё могли привезти в январе, когда на праздники люди приезжали и уезжали по 10 тысяч. Но боятся 50 человек, которые проходят все проверки ... нет слов

Хочу поблагодарить людей, которые нас поддерживают и переживают за нас! Вас много и это радует! Спасибо ВАМ огромное, за вашу поддержку, понимание и сочувствие.

И отдельная огромная благодарность, нац гвардии! Которая работала сплоченно и охраняла нас всю дорогу! И будет продолжать это делать на протяжении всего карантина. Так же спасибо!!!! Экипажу! Водителям! Пожарникам! Мед персоналу!

Всем добра и берегите себя".

Две недели назад танцовщица рассказывала об Ухани и своей работе в этом городе.

"Это было жаркое лето, и у нас было много работы. У нас было так много разных эмоций и воспоминаний. Мы пытались принести дождь, и мы были очень рады видеть, начинается ли дождь, потому что, если идет дождь, это означает конец нашей работы. У нас были вечеринки, мы ели на барбекю, мы пели и танцевали всю ночь, мы просто наслаждались моментами.

Но было действительно круто, но теперь мы устали и хотим идти домой", - писала она, когда уже началась эпидемия.

Из Ухани еще до коронавируса у Алены много характерных фото.

Много фото из "довоенного" Уханя и у других приехавших в Украину танцоров и моделей. Например, у Юлии Терешкиной.

Или у Ольги Новик - фото на фоне уханьской новогодней елки.

Модель Александра Волкова рассказывала, что приехала в Ухань в конце ноября по рабочей визе. И на конец февраля у нее был плановый вылет на родину.

В Ухане она жила вчетвером с тремя россиянками. После закрытия города на карантин она публиковала апокалиптические снимки оттуда - пустые улицы и отсутствие овощей в магазинах.

"Танцовщицы зарабатывают 2000 долларов в месяц"

Почему среди эвакуированных из Китая украинцев так много танцовщиц?

Как оказалось, это достаточно популярный среди наших молодых соотечественниц и соотечественников вид заработка.



22-летняя львовянка Ольга Мельник уже три года танцует в Китае.

"В среднем в месяц получаю около 2 тысяч долларов, бывает и больше. Кроме работы в клубе и моделинга, преподаю танцы - за час групповых занятий платят 30 долларов, индивидуальный урок - около 80 долларов", - делится с нами украинка.

По ее словам, в Китай очень популярен славянский тип внешности - высокие блондинки.

"Очень важно быть стройной и со светлыми волосами, ростом выше 170 см. Брюнеток и полных тоже берут, но они ценятся намного ниже. Набирают, можно сказать, всех подряд, кто хоть немного умеет двигаться, лишь бы выглядел соответствующе популярным здесь параметрам, - рассказывает Мельник. - Я профессионально занималась танцами, затем отучилась три года на филолога в вузе, но поняв, что больших денег в Украину не заработаешь, начала искать возможности, где и как можно заработать за границей. Вначале я поехала в Китай преподавать английский язык в садике, но потом друзья мне предложили работу в ночном клубе. Это танцы с 23 вечера до 3 ночи, три-четыре выхода. Наши танцуют гоу-гоу (стиль танца, предназначенный для развлечения посетителей дискотек и других развлекательных мероприятий). Это не стриптиз, но похоже - одежды на тебе минимум, нужно выходить в зал, веселить китайцев, играть с ними в настольные игры, "разводить" их на дорогую выпивку (прибыль для клуба). Китайцы обожают украинок и русских, мы для них экзотика, с нами постоянно фотографируются как со звездами. Правда, среди клиентов в клубе, бывает, попадаются нахалы, которые норовят распустить руки, могут шлепнуть по попе или ущипнуть за грудь. Некоторые считают, что танцовщицу можно снять на ночь и прямо интересуются ценой. Но интим - это табу, а если хозяин клуба пытается заставить спать с клиентами, девочки обычно увольняются. Благо работы для танцовщиц в Китае много. Работа моделью, которой подрабатывают практически все танцовщицы - несколько необычная по нашим меркам. Это не выходы на подиум и не съемки для журналов. Это скорее хостесс - то есть нужно с улыбкой встречать гостей на открытия магазинов, ресторанов. А если и случаются съемки, то это обычно малоизвестные китайские бренды".