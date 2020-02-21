Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.

"Надежда умирает последней", - заявил глава РФ в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", которое начало выходить частями в 6-ю годовщину расстрелов на киевском Майдане.

"Надежда умирает последней, вероятность (договориться с Зеленским о мире и дружбе - Ред.) есть. Но, к сожалению, вот он (Зеленский - Ред.) приехал из Парижа (с саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года - Ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы. Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу", - заявил Путин.

Также президент России назвал потерей для своей страны конфликт с Украиной. При этом он снова высказал свое твердое убеждение, что россияне и украинцы - один и тот же народ.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин два раза сказал, что не смотрел фильм "Слуга народа" с Зеленским.

Также мы сообщали, что Путин признал украинских военнослужащих в Крыму ветеранами российской армии.