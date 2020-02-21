Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в течение двух недель, пока будет пребывать на карантине вместе с эвакуированными из Уханя украинцами, будет управлять Министерством с помощью телефона и Skype.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Я буду на постоянной связи с министерством. Постоянно все замы в министерстве будут работать. У меня есть телефон, у меня есть скайп... Мы будем проводить совещания, и министерство не останется без руководства", - заявила Скалецкая.

Она отметила, что ее пребывание в медицинском центре "Новые Санжары" еще раз доказывает, что власть выполнила все необходимые меры безопасности.

Напомним, что глава Минздрава Скалецкая решила провести две недели карантина в Новых Санжарах вместе с эвакуированными людьми. Она надеется таким образом успокоить как тех, кто находится на карантине, так и тех, кто протестовал против возвращения людей из Уханя.

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