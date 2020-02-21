В протестующей толпе, которая вчера устроила бунт в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Уханя украинцев, стоял стойкий запах перегара, несмотря на распоряжение закрыть все заведения, где продается алкоголь. Об этом на своей странице в соцсети написал директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Днем было распоряжение закрыть все наливайки, но зеленый змей, словно вирус, найдет, зараза, откуда вылезти и как влиться в малейшую щель в душах, сердцах и горлянках. И этот градус в промилле без сомнения добавил градуса эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям", - написал Артем Шевченко.

По его словам, охвативший Новые Санжары "всепобеждающий, алогичный страх" был характерен преимущественно для женщин. Это привело к панике. Люди были убеждены, что "раз оно из Китая - значит смерть за нами точно пришла". Автор поста пишет, что и сам не ожидал, что потенциальная угроза, которую никто еще не почувствовал, может так напугать.

Также Артем Шевченко рассказал, что одна из причин паники - отсутствие осведомленности у местных жителей. Кроме того, по его мнению, "народ просто хайповал от самого факта того, что вдруг оказался в центре такого внимания", потому что ничего интересного о Новых Санжарах в СМИ давно не было слышно.

Как отмечает автор поста, среди протестующих царило тотальное недоверие ко всему, что говорит кто-либо из власти. Их контраргументы базировались на слухах, домыслах и на извращенной информации. Кроме того, господствовало мнение "везде не пустили, чего мы должны пускать" или "чего вы их по домам не развезли или по вашим поместьям".

"Индуктивный психоз. У людей в таком состоянии уходят все сдерживатели: моральные, этические, социальные, интеллектуальные. Верх берет патологический страх, который индуцируется автоматически от человека к человеку. И этот психоз бывает, что охватывает целые города", - добавил Антон Шевченко.

Фото: facebook.com

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