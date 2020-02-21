Украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась эвакуироваться и осталась в Китае с собакой, полицейские привезли на дом продукты и защитные средства из-за запрета покидать помещение.

Об этом Настя сообщила в Instagram, выложив сюжет в сториз.

Еще вчера девушка говорила, что для выход из квартиры этого нужен специальный пропуск, но полиция, очевидно, лично привезла ей еду домой.

Фото: Скриншот

Напомним, что 20 февраля в Украину прибыл самолет с 72 пассажирами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где буйствует смертельно опасный коронавирус. Людей, среди которых много иностранцев, повезли в полтавский городок Новые Санжары. Местные жители бросились перекрывать улицы и протестовать против прибытия сограждан. Дошло до столкновений с полицией, автобусы с эвакуированными, среди которых были и дети, побили камнями.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский связался с Анастасией Зинченко, и пообещал ей вернуться домой.

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