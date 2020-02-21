За несколько дней эвакуации украинцев из Китая, когда еще не было определено место содержания в обсервации, нардеп от партии Порошенко Олег Синютка высказал мнение, почему людей хотят поселить во Львовской области.

Синютка, который при прошлой власти был губернатором этого региона, заявил, что такой шаг новой власти - это месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний.

"Что это за шаг новой власти: это признание области как наиболее организованного и подготовленного региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний" - отметил Олег Синютка.

Находясь в здравом уме, разделить это мнение депутата Петра Порошенко нельзя. Однако, отталкиваясь от этой логики рассуждения, "Страна" решила выяснить, за кого на выборах голосовали жители Новых Санжар, где в итоге разместили эвакуированных из Китая украинцев.

Поселок Новые Санжары относятся к 149 территориальному избирательному округу Полтавской области.

Первый вывод, который сделать из итогов президентских выборов: кого-кого, а сторонников Петра Порошенко там не очень много.

В первом туре выборов лидером симпатий там стал Владимир Зеленский с 35 процентами. Это результат лучше, чем в среднем по стране - 30,24%.

На второе место жители поставили Юлию Тимошенко, она получила достойные 19,57%.

На третьем месте - Олег Ляшко, а Петр Порошенко у них был только на четвертом месте.

Во втором туре президентских выборов 149-й округ также мощно поддержал Владимира Зеленского - 84,98% (результат по стране - 73%).

Петр Порошенко, который еще в первом туре там был не в фаворе, набрал 13,30% (результат по стране - 15,95%).

Правда, по первому туру в самих Новых Санжарах ситуация немного отличается от показателей округа.

На пяти местных избирательных участках в первой тройке кандидатов замыкающим идет не Ляшко, а Порошенко.

Если суммировать голоса за Юлию Тимошенко и Петра Порошенко, за них в Новых Санжарах проголосовали 1286, а за Зеленского - 1345 человек, то есть практически пополам.

Отметим, что у Петра Порошенко во вчерашней ситуации в Новых Санжарах обвинили Москву. Впрочем, было бы странно, если бы у бывшего президента нашелся другой виновный.

20 февраля жители Новых Санжар Полтавской области организовали протест против размещения в своем поселке украинцев, эвакуированных из Китая. Местные жители забрасывали автобусы с прибывшими согражданами камнями, а санаторий, где их разместили, обещали сжечь.

Подробно, как это было, читайте в нашем материале: "Страх и ненависть в Новых Санжарах. Как родина встретила украинцев, спасавшихся от вируса из Китая".