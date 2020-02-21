Путин два раза сказал, что не смотрел фильм "Слуга народа" с Зеленским
Президент Российской Федерации Владимир Путин четко и недвузначно ответил на вопрос журналистов о том, смотрел ли он фильм "Слуга народа", где главную роль сыграл нынешний глава Украины Владимир Зеленский.
Об этом передает Telegram-канал "Политика Страны".
"У Путина спросили про сериал "Слуга народа". Тот ответил - не смотрел. На уточняющий вопрос про фрагмент, как Голобородько выбирает часы и произносит фамилию - Путин, президент России тоже сказал - "Не смотрел", - идет речь в собщении.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пообещал украинке, которая осталась в Ухане из-за своей собаки, помочь вернуться домой.
Так же мы рассказывали, что Зеленский встретился в родственниками Небесной сотни и сказал им свою главную задачу. Фото