Президент Российской Федерации Владимир Путин четко и недвузначно ответил на вопрос журналистов о том, смотрел ли он фильм "Слуга народа", где главную роль сыграл нынешний глава Украины Владимир Зеленский.

Об этом передает Telegram-канал "Политика Страны".

"У Путина спросили про сериал "Слуга народа". Тот ответил - не смотрел. На уточняющий вопрос про фрагмент, как Голобородько выбирает часы и произносит фамилию - Путин, президент России тоже сказал - "Не смотрел", - идет речь в собщении.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Зеленский пообещал украинке, которая осталась в Ухане из-за своей собаки, помочь вернуться домой.

Так же мы рассказывали, что Зеленский встретился в родственниками Небесной сотни и сказал им свою главную задачу. Фото