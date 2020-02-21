Мировая пресса подробно осветила вчерашний день, 20 февраля, который стал днем национального позора Украины.

"Украинцы бросали камни в своих эвакуированных соотечественников по пути на карантин из-за опасений заражения коронавируса", так пишет Time в своей статье о диких беспорядках в Новых Санжарах.

Издание отмечает, Украина предприняла усилия по размещению в карантин более 70 человек, эвакуированных из Китая из-за вспышки вируса. Однако в четверг местные жители, выступающие против переезда, бросали камни в эвакуированных и вступали в столкновения с полицией.

Официальные лица выразили сожаление по поводу насилия, а министр здравоохранения страны пообещала прожить на карантине вместе с эвакуированными в течение двух недель, чтобы успокоить протестующих, которые боятся, что они будут заражены.

"Автобусы, перевозившие эвакуированных, наконец-то смогли добраться до назначенного места карантина после многочасовых столкновений. Эвакуированные в масках, измученные долгим путешествием, выглядывали из окон автобуса, медленно ехавшего под плотным полицейским эскортом", - описывает события издание.

"Камни разбили окно в одном из автобусов, но эвакуированные остались невредимы. С раннего утра, 20 февраля, несколько сотен жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины перекрыли дорогу к санаторию, предназначенному для размещения эвакуированных. Демонстранты, некоторые из которых казались пьяными, ставили блокпосты на дорогах, жгли шины и вступали в столкновения с ОМОНом, который двигался, чтобы расчистить доступ. Один из протестующих попытался протаранить полицейскую линию на своем автомобиле. Девять полицейских и один гражданский были госпитализированы, говорится в заявлении региональной полиции", - пишет Time.

Украинская милиция сообщила, что задержаны 24 протестующих. Министр внутренних дел Арсен Аваков, который лично посетил место ЧП, чтобы попытаться успокоить толпу, сказал, что он был шокирован агрессией. "То, что мы видели, было постыдно", - сказал он в телевизионных репортажах. - Это было одно из самых больших разочарований в моей жизни".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты показали "не лучшую сторону нашего характера" . Он пытался убедить людей, что находящиеся в карантине эвакуированные не будут представлять никакой опасности для местных жителей.

В заявлении, опубликованном на его странице в Facebook, Зеленский сказал, что люди, эвакуированные из Китая, здоровы и будут жить в закрытом медицинском центре в качестве меры предосторожности.

"В ближайшие две недели это, вероятно, будет самый охраняемый объект в стране", - сказал Зеленский.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к эвакуированным в карантине в течение двух недель, чтобы помочь успокоить жителей деревни. Она призвала жителей проявить сочувствие и поддержку эвакуированным и подчеркнула, что карантинный объект полностью соответствует международным стандартам.

"Я была потрясена паникой, отказом, негативными чувствами и агрессией, - сказала она. - Это был еще больший шок для людей, которые были эвакуированы из Китая", - сообщает издание.

Напомним, что Аваков заявил, что к беспорядкам в Новых Санжарах причастны политики.

Также "Страна" писала о том, как родина встретила украинцев, спасавшихся от вируса из Китая.