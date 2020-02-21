"Полтавская битва" из-за эвакуации украинцев из китайского Уханя шокировала мир.

О диком приеме эвакуированных в Новых Санжарах под градом из камней, с горящими шинами и баррикадами рассказали большинство иностранных СМИ.

Кадры боев, без сомнения, опозорили Украину перед всем миром, поскольку ни в одной стране такой "жести" не было. Повсюду своих эвакуированных из Китая сограждан встречали тепло и с заботой - в Британии, например, людей поселили в обычном отеле под наблюдением медперсонала и выдали им средства гигиены и сменную одежду.

"Митингующие в Новых Санжарах швыряли камни в автобусы с эвакуированными", - пишет BBC.

"Украинцы бросали камни в своих эвакуированных соотечественников по пути на карантин, опасаясь заразиться коронавирусом", - вторит Time.

"Сотни людей протестовали против возвращения сограждан из Китая из страха перед новым коронавирусом. Они были частично вооружены железными прутьями, летели камни. Чтобы их успокоить, отправили несколько сотен полицейских. Местные жители заблокировали подъездную дорогу к карантинной станции", - пишет Spiegel.

New York Times также рассказывает, что для поддержания порядка отправили сотни полицейских в шлемах, полицейские фургоны и бронетранспортер.

"После столкновений некоторые протестующие и полицейские лежали ранеными на земле. По крайней мере, у двух автобусов были разбиты окна, а эвакуированные сидели за занавесками внутри", -повествует издание.

"Богом забытый городок с населением 8 тысяч человек в центральной Украине превратился в горячую точку 20 февраля, когда демонстранты столкнулись с полицией и перекрыли дороги, чтобы не позволить эвакуированным из Китая прибыть в местный медицинский центр для двухнедельного карантина", - описывает события в Новых Санжарах Forbes.

Как отмечает Guardian, демонстранты, некоторые из которых выглядели пьяными, заблокировали дороги, сожгли шины и столкнулись с сотнями спецназовцев, которые пытались расчистить путь.

"Один протестующий пытался прорвать оцепление на своей машине", - пишет издание.

Британский Express озаглавил статью "Коронавирус-хаос: демонстранты и полицейские ранены во время насильственных столкновений и на фоне вирусных страхов".

Издание, рассказав о стычках из-за приезда здоровых украинцев на карантин, напоминает о недавней эпидемии кори в Украине на фоне нежелания некоторых вакцинировать себя и своих детей.

Заявление противников эвакуации вызывают на Западе ступор.

"Один протестующий предложил доставить эвакуированных в парламент, а другой сказал, что президенту Зеленскому следует разместить их у себя, если он действительно считает, что опасности нет", - пишет Express.

Вопиющему поведению украинцев в мире пытаются найти какое-то оправдание или хотя бы логичное объяснение.

Как предполагают иноСМИ, ожесточенную реакцию на приезд эвакуированных из Китая могли вызвать недоверие к власти вкупе с убитой медициной, помноженные на фейки и дезинформацию.

"Слабая система здравоохранения, коррупция и недоверие к власти широко распространены в Украине, которая недавно также столкнулась с эпидемией кори на фоне нежелания некоторых вакцинировать себя и своих детей", - пишет New York Times.

"Украинцы глубоко не доверяют своему правительству, поскольку страна страдает от коррупции, а система здравоохранения слабая. Страна также боролась с эпидемией кори на фоне нежелания некоторых вакцинировать себя и своих детей", - пишет о том же Deutsche Welle.

Бурные протесты вызвала опасная смесь страха и фальшивых новостей о коронавирусе, полагает BuzzFeed.

"В Украине, где доверие к системе здравоохранения и правительству низкое, беспокойство по поводу вспышки распространилось так же быстро, как и лживые новости о том, что в стране появились первые случаи заболевания", - пишет сайт.

Местные жители в Новых Санжарах боялись, что они могут заразиться, несмотря на то, что власти неоднократно настаивали на том, что опасности нет, а президент Владимир Зеленский в своем обращении призвал к спокойствию, - объясняет New York Times.

"Украинские власти заявляют, что всех пассажиров на борту дважды проверяли на наличие вируса, прежде чем им разрешили лететь, но этого было недостаточно, чтобы успокоить протестующих", - пишет издание.

Эвакуация людей из Ухани, как отмечает газета, была окружена тайной, слухами и растерянностью.

"Власти не смогли эффективно сообщить об отсутствии опасности со стороны пассажиров до их прибытия и держали пункт назначения в секрете", - пишет об одной из причин паники New York Times.

Свою лепту внесли манипуляции политиков, которые разгоняли панические настроения в свою пользу.

"Бывший губернатор Львовской области Олег Синютка в Facebook высказывал предположение, что центральное правительство решило отправить эвакуированных из Китая в его регион в качестве "мести за патриотизм", - цитирует Forbes заявление нынешнего нардепа от партии Порошенко Синютки, запустившее волну истерии на Галичине.

Массовый психоз поразил всю Украину, особенно западную часть.

ИноСМИ вспоминают в статьях Винники под Львовом, где медики местного госпиталя радостно пели гимн, узнав, что "китайцев" не везут к ним, и Тернополь, где перекрывали дороги и молились Богоматери, чтобы "відвернула від нас то лихо".

Пишут и об угрозах эвакуированным.

"Одна из них, женщина по имени Светлана, рассказала украинской службе Би-би-си, что ей угрожали смертью из-за ее решения вернуться в Украину", - рассказывают BuzzFeed.

Многие также сообщают об украинке, которая отказалась эвакуироваться в последнюю минуту, потому что ей не разрешили забрать свою собаку.

Всплывают и конспирологические теории о том, что массовый психоз якобы был инспирирован из-за границы, намекая, очевидно на "руку Кремля" и основываясь на заявлениях украинских спецслужб.

"Протесты и столкновения с полицией разразились после массовой электронной рассылки в день прибытия самолета, якобы от министерства здравоохранения Украины, в которой распространялась ложная информацию о том, что в стране якобы обнаружили пять случаев коронавируса. Вирусное письмо о коронавирусе заставило людей ломать автобусы и блокировать больницы. Служба безопасности Украины заявила, что поддельное электронное письмо, предположительно от Министерства здравоохранения, было фактически отправлено из-за пределов страны", - пишет BuzzFeed.

"Дезинформация о смертельном коронавирусе вызвала протесты и насилие в Украине, когда жители одного села разбили окна автобуса со здоровыми людьми, которые были эвакуированы из китайской провинции Хубэй, которая считается эпицентром вспышки", - пишет Daily Beast.

Не обошел скандал с эвакуацией и китайские СМИ.

"В Украине вспыхнуло насилие, когда протестующие попытались заблокировать эвакуированных из эпицентра коронавируса в Китае", - пишет South China Morning Post.

Кстати, в украинских соцсетях уже появилась шутка, что после эвакуации в Украину из Ухани там решили организовать эвакуацию украинцев обратно в Китай.