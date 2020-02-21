Только 45,5% украинцев охарактеризовали бы сейчас как Революция достоинства события, которые произошли в Украине на Майдане в конце 2013 года - в начале 2014 года.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Центра Разумкова совместно с фондом Деминициативы.

17,7% опрошенных считают, что "это была вынужденная смена власти не совсем легитимным способом", 23% - антигосударственный переворот. То есть в сумме альтернативные "революции достоинства" определения дали более 40% украинцев.

58,8% респондентов не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 38,9% респондентов, "скорее нет" - 19,9%.

37,8% украинцев готовы поддержать Майдан, если бы события происходили сейчас, 10,2% - антимайдан, 39,1% - не поддержали бы никого.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 во всех регионах Украины, кроме Крыма и временно неподконтрольного Донбасса среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Telegram-канал "Политика Страны" проанализировал эти данные.

"Центр имени Разумкова провёл опрос к 6-летию Майдана. Он зафиксировал сохранение сильного раскола в обществе в оценке тех событий.

Так, революцией достоинства назвали те события меньше половины опрошенных - 45,5%. Лишь немногим меньше дали ей куда менее благозвучное определение: антигосударственный переворот (23%) и вынужденная смена власти не совсем законным способом (17,7%). То есть в сумме два последних определения набрали более 40%.

Отвечая на вопрос, какую сторону бы люди выбрали в

противостоянии 6-летней давности, 37,8% избрали бы Майдан. 10,2% избрали бы Антимайдан (оно и понятно - никому не хочется быть на стороне проигравших). А вот относительное большинство 39,1% не поддержали бы ни одну из сторон. То есть - Майдан сейчас поддержало бы меньшинство украинцев (37,8%).

Стоит отметить, что опросы, которые проводились во время Майдана неизменно фиксировали примерно равное число людей которые поддерживали и не поддерживали Майдан (по плюс-минус 45%). Но тогда в опросах участвовал Крым и весь Донбасс.

Сейчас же в Крыму и на неподконтрольной части Донбасса опросы не проводятся. И все равно при этом их результаты нельзя назвать радостными для сторонников Майдана", - идет речь в сообщении.

Фото: razumkov.org.ua

Напомним, что на Майдане прошло небольшое вече в честь Небесной сотни.

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