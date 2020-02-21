День 20 февраля, который стал днем национального позора Украины из-за диких беспорядков в Новых Санжарах (вызванных тем, что в городок на карантин привезли из Уханя граждан Украины - Ред.) не остался в стороне от внимания мировых СМИ.

Так, например авторитетная американская газета The New York Times свой материал о беспорядках в Новых Санжарах назвала "Драки, смех и горящие шины приветствуют эвакуированных от коронавируса в Украине".

Приводим статью без купюр.

"Жители центрального украинского города вошли в столкновения с полицией, жгли шины и швыряли камни в колонну автобусов, перевозящих эвакуированных из китайской провинции Хубэй, в санаторий на карантин.

После столкновений некоторые протестующие и полицейские оказались ранены и лежали на земле. По крайней мере, у двух автобусов были разбиты окна, а эвакуированные сидели за занавесками.

Местные жители в Новых Санжарах боялись, что они могут заразиться, несмотря на то, что власти неоднократно настаивали на том, что опасности нет, а президент Владимир Зеленский в своем обращении призвал к спокойствию.

В Украине нет подтвержденных случаев вируса.

Вспышки вспыхнули после напряженного однодневного противостояния, когда протестующие заблокировали мост, ведущий в санаторий, где эвакуируемые будут находиться в карантине не менее двух недель, чтобы убедиться, что они не заражены.

Сотни полицейских в шлемах, полицейские фургоны и бронетранспортер были отправлены для поддержания порядка. В адрес полиции периодически неслись крики: "Позор вам", пока город ждал прибытия эвакуированных.

Помимо 45 украинцев, в самолете, который приземлился в Украине в четверг, было 27 граждан Аргентины, а также граждане Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Коста-Рики и других стран.

Одна украинка отказалась быть эвакуированной в последнюю минуту, потому что китайские власти не разрешили ей забрать свою собаку.

Украинские власти заявляют, что все пассажиры на борту дважды проверялись на наличие вируса, прежде чем им было разрешено лететь, но этого было недостаточно, чтобы успокоить протестующих.

"Разве в Украине нет другого места, где могут разместиться 50 человек, которое находится в более или менее отдаленных деревнях или в отдаленных районах, где нет угрозы населению?", - сказал житель Новых Санжар Юрий Дзюбенко.

Один протестующий, предложил даже оставить эвакуируемых в Чернобыле, где произошла самая страшная в мире ядерная катастрофа в 1986 году. Другой предложил отвезти их в парламент, тогда как другой сказал, что Зеленский должен разместить их сам, если он действительно считает, что опасности нет.

"Это то, что я ему говорю, говорю президенту: "Возьми 10 человек, тогда я возьму двоих", - сказал человек по имени Юрий, который не назвал свою фамилию.

Слабая система здравоохранения, коррупция и недоверие к власти широко распространены в Украине, которая недавно также столкнулась с эпидемией кори на фоне нежелания некоторых вакцинировать себя и своих детей.

Протест побудил Зеленского выступить с заявлением, заверяя украинцев, что опасности нет, что власти сделали все возможное, чтобы вирус не распространялся на Украину.

"Но есть еще одна опасность, которую я хотел бы упомянуть. Опасность забыть, что мы все люди, и мы все украинцы", - сказал президент.

Ранее "Страна" сообщала, что Аваков заявил, что к беспорядкам в Новых Санжарах причастны политики.