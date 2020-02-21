Президент Украины Владимир Зеленский позвонил украинке Анастасии Зинченко, которая осталась в Ухани (Китай) из-за невозможности вылететь в Украину вместе со своей собакой по кличке Миша, и пообещал найти способ эвакуировать ее домой.

Видео с разговором с президентом Зинченко опубликовала в своем аккаунте на Instagram в пятницу утром.

"Я знаю вы остались, потому что собаку не взяли на борт… мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути, я просто недавно узнал об этой проблеме... но мы найдем способ, чтобы вас вернуть", – сказал президент.

Видео: instagram.com

Напомним, что украинка отказалась эвакуироваться из Уханя из-за собаки, которую не разрешили взять на борт.

Также мы писали о том, что в МИД Украины изложили свою версию истории украинки, которая не улетела из Уханя из-за собаки.