Глава МВД Арсен Аваков считает, что к протестам в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Уханя людей могут быть причастны политические и деловые круги Украины.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть".

На вопрос, не "торчат ли уши политиков" в протестах против размещения эвакуированных, министр ответил: "Кое-какие "уши" мы тоже увидели и я думаю, что мы не оставим это без внимания. Эти "уши" и политического и бизнесового свойства."

Кроме того, Аваков считает, что утром (то есть сегодня 21 февраля - Ред.) участники протестов "посмотрят на факты по иному".

"А многие, простите за глупость, проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны", - заявил министр.

Напомним, что власти приняли решение отправить спасенных из Уханя людей в Полтавскую область - госпиталь Нацгвардии "Новые Санжары".

Однако и там в знак протеста местные жители начали перекрывать дороги, блокировать больницу и даже драться с полицией. В поселок Новые Санжары ввели Нацгвардию и бронетехнику. В итоге эвакуированным все-таки удалось въехать на территорию санатория.

Также уже открыты два уголовных дела по поводу событий в Полтавской области.

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