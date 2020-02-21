Министр иностранных дел Вадим Пристайко, который в ООН выступил с предложением разместить силы миротворцев на украино-российской границе, заявил о том, что Киев готовит новую редакцию Минских соглашений.

Об этом Вадим Пристайко рассказал в интервью радиостанции "Голос Америки".

По словам главы МИД Украины, работа над обновлением договоренностей продолжается несмотря на публичные заявления России, которая выступает против внесения изменений в указанные соглашения, а многие пункты должны были быть выполнены еще в 2015 году.

"Сейчас 2020-й - мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", - объяснил Пристайко.

Сейчас, по мнению министра, Украина работает над тем, "чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют изменений".

Также он уточнил, что на предыдущие поправки, которые вносились в Минские договоренности, а именно касательно "формулы Штайнмайера" и разведения сил, Россия согласилась.

"Наверное, со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов", - сказал Пристайко.

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