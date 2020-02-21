Хоть после церемонии Оскар прошло уже изрядно времени, выбор киноакадемиков по-прежнему не дает покоя президенту США Дональду Трампу.

Глава Белого дома раскритиковал вручение главной статуэтки южнокорейскому фильму "Паразиты".

Об этом передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

"Какая ужасная награда киноакадемии в этом году. И победитель - лента из Южной Кореи. Какого черта там происходит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, и тут они дают им приз за лучшее кино года. Это нормально?" - сказал Трамп, выступая на митинге перед своими сторнниками.

Ранее "Страна" в материале "Платья Оскара-2020" рассказала о нарядах кинодив - Натали Портман была в плаще со смыслом от Dior, а Рене Зеллвегер в Armani с одним рукавом.