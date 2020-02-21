Эпидемия смертельного коронавируса Covid-19 в Китае и не думает идти на спад. Список жертв растет и врачам пока не удалось создать действенную вакцину. Так же растет и число заболевших на планете.

Итак, по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга, 20 февраля, (19:00 по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 76 567 человек, умерло уже 2 249 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 75 567 в Китае, более 1 000 за границей. Смертельные исходы - 2239 в Китае (в том числе 2 в Гонконге, 1 на Тайване), 7 за границей. На материковой части Китая вылечить удалось 18 277 человек", - заявили чиновники от медицины.

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