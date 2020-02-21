После национального дня позора 20 февраля, когда разъяренная толпа устроила массовые беспорядки против размещения на карантин в Новых Санжарах украинцев, эвакуированных из Китая, пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко выступил с неодназначным заявлением.

В своем Facebook Святослав Цеголко написал, что дата возвращения украинцев из Уханя была выбрана специально (вчера был День памяти погибших на Майдане - Ред.).

"Все больше понимаю, что дату возвращения украинцев из Китая определили неслучайно. Наше внимание отвлекают от преступлений януковичей против Майдана. Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Колеблюсь только: эту дату определили на Банковой или просто из Кремля спустили?", - написал Цеголко.

Фото: Facebook Святослав Цеголко

Ранее "Страна" сообщала, что в Новых Санжарах задержали камнемета, который разбил стекла в автобусе с эвакуированными из Уханя.