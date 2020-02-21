В Ужгороде почтить память погибшим правоохранителям на Майдане пришли бывшие сотрудники подразделения милиции "Беркут" и депутаты областного совета.

Память погибших правоохранителей почтили панихидой и возложением цветов, сообщается на странице телеканала "Первый кабельный".

Ранее сообщалось, как в центре Киева более сотни экс-беркутовцев почтили память погибших на Майдане спецназовцев.

"Ежегодно, после кровавых событий Революции на Майдане, мы с бойцами "Беркута" собираемся у мемориала на Аллее Славы, вспоминая погибших спецназовцев", - рассказал адвокат бывших "беркутовцев" Александр Горошинский.

Напомним, ранее мы публиковали расследование Елены Лукаш и Андрея Портнова о тотальной фальсификации списка "Небесной сотни".

Также мы публиковали расследование о том, кто на самом деле спровоцировал бойню на Майдане.