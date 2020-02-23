Правительство начало кампанию по выведению из тени рынка труда. Это не только уплата налогов, поступления в бюджет, но в первую очередь создание цивилизованных условий труда, гарантирование работникам соблюдения их прав и социальных гарантий, информирует Юрлига.

Согласно данным Госстата почти каждый пятый украинец работает неофициально: больше всего в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности.

Чаще всего предприниматели не регистрируют свою экономическую деятельность, принимают на работу людей без оформления трудовых отношений, скрывают части отработанного рабочего времени и зарплаты, маскируют трудовые отношения под видом других форм, например, фиктивной самозанятости и т.п.

Так, Гоструда уже провела первый этап мероприятий по выведению из тени рынка труда. В частности, с 20 по 31 января прошла информационная кампания. 600 инспекторов труда посетило и провело разъяснительную работу больше 180 тысячам работодателей в сфере торговли, при этом в больше 56 тысяч случаях к визитам присоединялись Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости, местное самоуправление.

Результат такой информационной кампании - только через две недели в январе этого года в ГНС поступило 107,1 тыс. сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тыс. работниками.

Второй этап (с 10 по 21 февраля) - это инспекционная кампания. Инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных 4 и больше человек. Для проведения такой работы Гоструда планирует увеличить количество инспекторов. В частности, соответствующее обучение пройдут 1200 инспекторов, которые на данное время отвечают только за безопасность труда.

Разработано специальное мобильное приложение, которым можно будет пользоваться при проверках и в котором будет полная информация о субъекте хозяйствования. Также разные органы смогут эффективнее обмениваться информацией с помощью этого приложения.

В целом в 2020 году информационные и инспекционные кампании будут проведены в отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и курьерской деятельности.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин снова разрешил Гоструда проводить проверки предпринимателей.

Еще мы писали, что курировать деятельность Гоструда будет министр экономики Тимофей Милованов.