Новые Санжары: битва с "коронавирусом"

День прилета "уханьского" самолета стал днем массового психоза по всей стране. Никогда со времен расстрелов на Майдане шестилетней давности вся страна не была так сосредоточена на одном событии, как во время прилета эвакуированных украинцев из Китая и их транспортировки в Новые Санжары Полтавской области.

Все новостные телеканалы даже забыли о пленарном заседании Верховной Рады, устроив нечто вроде "санжарского" телемарафона и тем самым подогревали ажиотаж вокруг темы. В Галичине пели гимн и молебны по поводу того, что их минула "китайская угроза". А собственно в Новых Санжарах шли бои, сравнимые, опять-таки, с событиями шестилетней давности.

Логически объяснить этот массовый психоз практически нереально. Прибытие нескольких десятков человек, которые на данный момент являются здоровыми, а если и несут в себе вирус, то далеко не смертельный – процент выздоравливающих после заболевания коронавирусом не ниже, чем при обычном гриппе; так вот, с точки зрения логики поддаваться панике тут не от чего. Однако логика вчера в Новых Санжарах не работала, как не работала она до этого во Львове и Тернопольской области.

Объяснить все это можно только одним: население тотально не верит власти. Оно ей не верило еще во времена Советского Союза, когда новостями было то, что утвердила партия, а не то, что происходило на самом деле. Но и при независимой Украине веры властям больше не стало, правда, причина теперь другая – непрофессионализм госаппарата сверху донизу. Плюс полный развал отечественной медицины.

В общем, сложилась цепочка: все знают, что от вируса нет лекарств, – никто не верит власти, что везут здоровых людей, – никто не верит, что власть способна удержать вирус под контролем. Этого оказалось достаточно для массового психоза.

Характерно, что крупные города – Киев и Харьков – спокойно отреагировали на всю эту эпопею с эвакуированными, хотя в обоих садился самолет. Но ситуация в Киевской, Полтавской, Ровенской областях и в Галичине оказалась противоположной. И все это свидетельство того, что люди, выступающие с лозунгами о "европейской Украине", свою страну совсем не знают. Они видят свое окружение в Киеве или Харькове и считают, что такой является вся страна. А в целом Украина является государством, за которое в Европе было бы стыдно.

При этом, безусловно, стоит отметить, что сами украинские политики внесли свою лепту в такое положение дел. На Западной Украине, например, истерию вокруг слухов о прибытии украинцев из Китая разогревал лично экс-губернаор Львовской области, а ныне нардеп от партии Порошенко Синютка. При этом истерии сразу же был дан политический окрас - Зеленского обвинили в том, что он таким образом мстит галичанам, которые за него не голосовали.

И на внедрение этого тезиса в массы работала вся информационная машина Порошенко.

Что касается Новых Санжар, то там застрельщиками процесса выступили местные выборные руководители. Которые вероятно думают над тем, чтоб переизбраться на местных выборах этой осенью, а потому и решили заработать на панике политические очки, выступив "на страже родной земли".

Отключит ли "Нафтогаз" от газа 14 городов?

Впрочем, Украине далеко до Европы и по многим другим параметрам. К примеру, в ЕС невозможно представить, чтобы некая компания-монополист грозила отключить от своих услуг сразу 14 городов. А у нас вчера "Нафтогаз" заявил, что из-за долгов с 1 марта может перекрыть поставки газа 14 теплопоставщикам, в том числе и из таких крупных городов как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Мариуполь, Николаев, Полтава, Херсон, Житомир и Хмельницкий.

То, что компании, производящие тепло для городских домов, могли задолжать за газ, сомнению не подлежит. В ситуации, когда население не в состоянии оплатить полные платежки за отопление (частично их гасят летом, но далеко не все), у тепловиков неизбежно будут возникать разрывы на счетах. А если учесть, что общая сумма долгов населения за коммуналку уже составляет почти 63 млрд гривен (хотя шесть лет назад, до повышений тарифов, была меньше 10 миллиардов), то удивительно, как тепловики вообще еще работают.

Однако ключевая проблема не в тепловиках и даже не в населении, а в самом "Нафтогазе". Он – монополист, и он определяет цену газа, по которой продает его населению и предприятиям теплокоммунэнерго. Однако он ничего не делает для того, чтобы эту цену существенно снизить и сделать подъемной для большинства граждан.

На Западе газовые компании ищут способы, чтобы заключить самый выгодный контракт; больше того, им в этом способствуют правительства. Германское правительство даже пошло на постройку "Северного потока-2", чтобы удешевить газ для своих граждан и предприятий. А у нашего правительства и у "Нафтогаза" есть предложение от "Газпрома" о цене минимум на четверть меньше нынешней, но за него до сих пор никто не ухватился.

Украинцам часто объясняли, что дорогой газ – это плата за независимость. Но никто не объяснил, почему эту цену должны платить обычные люди, а тот же "Нафтогаз" за счет своей прибыли.

Минсоцполитики: 83% пенсионеров – нищие

И еще одно подтверждение тому, что Украина – не Европа, опубликовало вчера Минсоцполитики. По его данным, почти 83% украинских пенсионеров получают пособие в размере меньше 4 тысяч гривен – то есть меньше прожиточного минимума.

Винить нынешнюю власть в этом некорректно, поскольку эти данные – результат "работы", прежде всего, предыдущего режима. И правительство Арсения Яценюка, и правительство Гройсмана, ежегодно закладывая в бюджет значительные повышения расходов на силовиков (а Кабмин Гройсмана еще и значительное повышение минимальной зарплаты), регулярно забывали о том, чтобы на такие же проценты повысить пенсии. При этом расходы росли несопоставимо.

В 2013 году средняя пенсия составляла более 1400 гривен, то есть около 180 долларов. В 2019-м – чуть больше 3000 гривен, то есть около 120 долларов. Однако при этом в 2013-м цены на газ и отопление составляли сумму, которую вполне могли оплатить двое пенсионеров даже без субсидий. Сейчас же одну пенсию из двух нужно полностью отдать за "коммуналку", причем государство еще и всеми способами пытается отобрать право на субсидию.

Пенсионеры у нас всегда жили очень скромно, даже при Советском Союзе. Поэтому никто даже не заикается о том, чтобы на украинскую пенсию можно было съездить на отдых куда-нибудь за границу. Однако она должна быть хотя бы такой, чтобы на нее можно было выживать. Но сейчас пенсионерам отказывают даже в этом.

Приведут ли Порошенко в ГБР силой?

Петр Порошенко отметил юбилей. Вчера новая руководительница Госбюро расследований Ирина Венедиктова сообщила, что бывший президент ровно уже 30 раз не явился на допросы в ГБР. И, по словам Венедиктовой, ее ведомство решило отметить юбилей по-своему – доставить Петра Алексеевича на допрос в бюро принудительно.

Можно предположить, что Порошенко именно этого и добивается. Он помнит, как вела себя Юлия Тимошенко в 2010 году, постоянно провоцируя прокуратуру и суд, и в итоге добилась того, что ее посадили и сделали из нее политмученицу. Вряд ли экс-президент хочет в тюрьму, но каких-нибудь силовых действий против себя он явно ждет, – в расчете на то, что они ему поднимут рейтинг.

Хотя есть все основания полагать, что "репрессии" против Порошенко на рейтинге особо не скажутся: учитывая, какой у бывшего гаранта антирейтинг (78%), несложно предположить, что вся эта масса граждан только обрадуется, если его посадят. При этом националисты за него все равно протестовать не пойдут. Поэтому единственное, на что может надеяться Петр Алексеевич, так это на негативную реакцию Запада.

И пара слов о новой главе ГБР. Опасения насчет того, что Венедиктова закроет все дела против Порошенко, открытые Романом Трубой, пока не оправдываются. Больше того, она даже высказала мнение, что нужно отменить закон об амнистии участников Майдана, чтобы можно было полноценно расследовать дела об убийствах шестилетней давности. Так что, если Венедиктова сделает все, о чем сейчас говорит, то может оказаться, что рокировка в руководстве ГБР не была во вред правосудию.

Память о Майдане: президент забыл об убитых правоохранителях

Траурные акции власти в связи с убийствами на Майдане 2014 года вчера закончились возложением цветов президентом и его женой к кресту на Институтской. И речью, в которой Зеленский сообщил, что почтил память жертв только с одной стороны – со стороны Майдана. О погибших правоохранителях он не вспомнил.

Почему президент поступил так? Ведь все равно никто не верит в искренность его скорби исключительно по "героям небесной сотни". В Украине есть люди, которые думают именно так, но они себя проявили еще во время событий шестилетней давности, а Зеленский среди активных сторонников Майдана тогда замечен не был.

Остается предположить, что во власти до сих пор считают, что разделение погибших на правильных и неправильных необходимо с точки зрения политики. Однако такой тезис опровергается заявлениями спикера парламента Дмитрия Разумкова и его первого зама Руслана Стефанчука, которые в своих речах в Верховной Раде предлагали почтить память всех жертв. Из чего очевидно, что жесткой установки изображать из себя поклонников победившей революции во власти нет.

А значит, президент просто по какой-то причине решил повторить идеологическую линию Петра Порошенко.

Возможно, потому что просто боялся акций националистов на годовщину расстрелов. Но, как показал вечер 20 февраля, митинг собрадся весьма немногочисленный (пришло до 1000 чевловек). Националистическое движение и порохоботы давно уже не являются "властителями дум" сколько-нибудь значимой части населения, постепенно маргинализируясь.

А потому Зеленскому нужно больше думать не о них, а о том, как он будет выглядеть в глазах своих же избирателей. Значительная часть которых отнюдь не считает, что на Майдане герои были только со стороны Небесной сотни.