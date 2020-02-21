Прибывший в Новые Санжары, где разместили эвакуированных из Китая, Алексей Гончарук провел брифинг с представителями МОЗ и МВД. На нем он рассказал, почему никому не рассказали о готовящемся поселении людей в местный санаторий.

По его словам, это сделали, чтобы не было провокаций, "в том числе из-за рубежа". То есть видимо из России. Однако массовые беспорядки все равно состоялись. Причем пока без видимых следов Кремля, что ставит версию премьера под сомнение.

В селе Новые Санжары Полтавской области в ближайшее время будет работать оперативный штаб правительства по предупреждению распространения коронавируса Covid-19.

Напомним, что "Страна" вела онлайн сегодняшних событий, связанных с эвакуацией из-за распространения коронавируса в Китае.

После беспорядков, которые разгорелись в Новых Санжарах, где жители заблокировали дорогу к санаторию, пострадали 9 правоохранителей и 1 местная жительница. Было открыто два уголовных производства, задержан бросавший камни в автобус с прибывшими из Уханя.