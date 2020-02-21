Национальная полиция привела данные о задержаниях во время столкновений в Новых Санжарах Полтавской области, начавшихся из-за размещения там на карантин эвакуированных из Уханя. Правоохранители говорят о 24 задержанных участниках беспорядков.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на председателя Национальной полиции Игоря Клименко.

"Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека", – сказал Клименко во время брифинга с журналистами после заседания оперативного штаба правительства.

По словам главы Нацполиции, 17 человек были задержаны еще утром. Вечером правоохранители добавили к ним еще семерых протестующих.

Ранее "Страна" сообщала, что уже открыты два уголовных дела по поводу событий в Полтавской области.

Мы также писали, что в столкновениях пострадали девять правоохранителей.