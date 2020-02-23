Стало известно, какие экзотические инфекции преодолевают границы и оказываются в Украине.

"Лихорадка Западного Нила, к примеру, недавно привычный диагноз в Полтавской и Запорожской областях. Болезнь вместе с насекомыми принесли перелетные птицы. Другие болезни мигрируют через континенты и океаны", - говорится в сюжете.

Всемирная организация здравоохранения постоянно обновляет перечень вирусов.

К примеру, на сегодняшний день в Украине 20 эпидемических очагов лихорадки западного Нила.

Еще одной опасностью для украинцев является вирус Зика. Он может долго находится в организме без симптомов.

Правда, как утверждают врачи, большинство таких вирусов переносятся москитами, которые, к счастью, в Украине встречаются редко.

Ранее "Страна" рассказывала, что Кувейт и Ирак прекратили авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса в стране.

Также мы писали, что украинцам рассылают информацию о пяти случаях заражения коронавирусом в стране от имени Минздрава.