Коронавирус не самое страшное. Украина под прицелом целого ряда экзотических болезней. Видео
Стало известно, какие экзотические инфекции преодолевают границы и оказываются в Украине.
"Лихорадка Западного Нила, к примеру, недавно привычный диагноз в Полтавской и Запорожской областях. Болезнь вместе с насекомыми принесли перелетные птицы. Другие болезни мигрируют через континенты и океаны", - говорится в сюжете.
Всемирная организация здравоохранения постоянно обновляет перечень вирусов.
К примеру, на сегодняшний день в Украине 20 эпидемических очагов лихорадки западного Нила.
Еще одной опасностью для украинцев является вирус Зика. Он может долго находится в организме без симптомов.
Правда, как утверждают врачи, большинство таких вирусов переносятся москитами, которые, к счастью, в Украине встречаются редко.
Ранее "Страна" рассказывала, что Кувейт и Ирак прекратили авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса в стране.
Также мы писали, что украинцам рассылают информацию о пяти случаях заражения коронавирусом в стране от имени Минздрава.