В Новых Санжарах, где сегодня возникли беспорядки из-за приехавших на карантин эвакуированных из Китая, задержали бросавшего камни в автобус с прибывающими.

Об этом во время брифинга сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, человека, который бросал камни в автобусы - нашли. Он задержан. Пострадавших в автобусе не было. У водителя автобуса - стресс.

Напомним, что автобусы с прибывшими забросали камнями, когда они подъезжали к санаторию в Новых Санжарах Полтавской области. В результате были разбиты стекла.

Пассажиры автобуса выкладывали видео с разбитыми стеклами в сториз в Instagrame и делились своими впечатлениями от поездки.

Также пострадал автомобиль съемочной группы журналистов.

Напомним, что "Страна" следит за всеми событиями, связанными с эвакуацией из Уханя и прибытием самолета в Украину, в своем онлайне.

Также мы публиковали видео, как украинцы из Уханя под крики толпы, град камней и зарево пожара въехали в санаторий Новых Санжар.