В Новых Санжарах прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, главы МВД Арсена Авакова и председателя Нацполиции Игоря Клименко. Последний изложил подробности о беспорядках в поселке.

Об этом говорится в Facebook Национальной полиции.

По словам Клименко, силы полиции, Национальной гвардии и ГСЧС выставили в Новых Санжарах в 7 часов утра. К этому времени местные жители уже соорудили 5 несанкционированных блокпостов вблизи санатория, где планировали разместить прибывших из Китая, а также перекрыли дорогу тракторами и автомобилями.

При этом селяне не реагировали на все попытки правоохранителей не допустить обострения ситуации.

"На финише были созданы несанкционированные баррикады. Жители развели костры, которые имели целью не допустить полицейских и автобусы с людьми на место дислокации санатория. Впоследствии агрессия переросла в открытую агрессию, начали бросать камни и все, что попадалось под руку. Полиция и Нацгвардия приняли все меры, чтобы предупредить, а потом прекратить массовые беспорядки", - рассказал глава Нацполиции.

Он добавил, что действиям правонарушителей будет дана ​​принципиальная оценка.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы.

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