Совещание в Новых Санжарах. Фото: Facebook/ UA.National.Police

В Новых Санжарах прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, главы МВД Арсена Авакова и председателя Нацполиции Игоря Клименко. Последний изложил подробности о беспорядках в поселке.

Об этом говорится в Facebook Национальной полиции.

По словам Клименко, силы полиции, Национальной гвардии и ГСЧС выставили в Новых Санжарах в 7 часов утра. К этому времени местные жители уже соорудили 5 несанкционированных блокпостов вблизи санатория, где планировали разместить прибывших из Китая, а также перекрыли дорогу тракторами и автомобилями.

При этом селяне не реагировали на все попытки правоохранителей не допустить обострения ситуации. 

 Скриншот из Facebook Национальной полиции

 

"На финише были созданы несанкционированные баррикады. Жители развели костры, которые имели целью не допустить полицейских и автобусы с людьми на место дислокации санатория. Впоследствии агрессия переросла в открытую агрессию, начали бросать камни и все, что попадалось под руку. Полиция и Нацгвардия приняли все меры, чтобы предупредить, а потом прекратить массовые беспорядки", - рассказал глава Нацполиции.

Он добавил, что действиям правонарушителей будет дана ​​принципиальная оценка.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы.

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