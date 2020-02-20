В поезде "Киев-Бердянск" на пенсионерку упала верхняя полка вместе с пассажиром.

Инцидент произошел еще 13 февраля.

Женщина проведет ближайшие несколько месяцев в больнице.

Женщина возвращалась домой в город Пологи Запорожской области ночным поездом "Киев - Бердянск". Полка с находящимся на ней мужчиной ударила женщину по спине, в результате чего она получила перелом грудного позвоночника, протрузию и гематомы.

"Пресс-служба Укрзализныци уже заявила, что виноват пассажир сверху, потому что плохо закрепил полку", - говорится в сюжете.

Пострадавшая говорит, что полка упала на нее как раз в тот момент, когда она наклонилась поставить обувь. "Полка в это время развернулась и меня по спине", - рассказывает женщина.

На верней полке был другой пассажир, что значительно усилило удар. К утру женщина уже двигаться не могла. В больнице уже выяснилось, что у пенсионерки сломан хребет, и это не самое худшее, что могло случится.

"Сильнее удар, пострадал бы спинной мозг, человек бы остался инвалидом на всю жизнь", - рассказывает врач.

Ранее "Страна" сообщала, что на станции "Караваевы дачи" в Киеве поезд сбил насмерть мужчину.

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