В связи с беспорядками в Новых Санжарах, вызванных приездом эвакуированных из Китая людей, полиция перешла на усиленный вариант несения службы. В поселке организовано усиленное патрулирование.

Об этом сообщается в Facebook Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на слова первого заместителя главы ведомства Сергея Ярового.

"Сейчас в Новых Санжарах, куда прибыли эвакуированные из Китая украинцы, полиция в усиленном варианте несет службу, организовано усиленное патрулирование. Мы держим здесь резервные силы для оперативного реагирования на ситуацию. Будем патрулировать круглосуточно", - сказал Яровой.

Как писала "Страна", после столкновений в Новых Санжарах правоохранители открыли два уголовных дела.

Мы также рассказывали, что во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали девять служителей порядка и один гражданский.