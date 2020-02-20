Кувейт вслед за Ираком прекращает авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса.

Об этом информирует Reuters.

Таким образом, Kuwait Airways стал второй авиакомпанией, которая приостановила полеты в Иран после того, как Irak Airways прекратила полеты ранее в четверг.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что два иранца, у которых был выявлен положительный результат на коронавирус, умерли от респираторного заболевания.

Рассылка началась в четверг, 20 февраля, с официальной почты министерства.

"По данным на этот момент в Украине 5 лабораторно подтвержденных случая covid-19 (Киев - 2, Львов-2, Харьков - 1). Во всех областях созданы временные противоэпидемические комиссии и подготовлены региональные планы противоэпидемических мер предотвращения занесению и распространению случаев заболевания covid-19. Дополнительная информация о коронавирусе во вложении. Сообщите об угрозе своим родным и коллегам", - говорится в письме.

Напомним, что украинцам начали рассылать фейковую информацию от имени Минздрава о пяти случаях заражения коронавирусом в стране.

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