Суд в Вашингтоне приговорил политтехнолога и советника Дональда Трампа в период президентской кампании 2016 года Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы. Его признали виновным в даче ложных показаний, попытке помешать расследованию Конгресса США и запугивании свидетеля.

Об этом сообщает NBC.

После отбывания тюремного срока Стоуна, которому сейчас 67 лет, ожидает двухлетний испытательный срок и 250 часов общественных работ. Кроме того, ему необходимо выплатить штраф в размере $20 тысяч.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января 2019 года. Его обвинили в стремлении получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Правда, тогда же суд освободил его из-под стражи под залог в четверть миллиона долларов.

А в ноябре Стоуна признали виновным в даче ложных показаний. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет.





