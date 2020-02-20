Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет две недели в одном помещении с привезенными в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах эвакуированными из Ухани. Об этом она написала на своей странице в Facеbook.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны", – сообщила министр вечером в четверг.

Она добавила, что в МОЗ тщательно готовились к эвакуации и подготовили безопасные условия пребывания в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

"То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас. Надеюсь, что моя персональная поведение будет способствовать усмирению ситуации и примирению. Это необходимо нам всем" - сообщила министр.

Также она поблагодарила тех, кто работал над эвакуацией и особенно - экипажа самолета, медикам и всей команде сопровождения, которые добровольно отозвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции.

В конце министр добавила, что поедет в Новые Санжары, несмотря, на день рождения дочери, который будет завтра.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн сегодняшних событий, связанных с приездом эвакуированных из Китая.

Также мы публиковали видео, как украинцы из Уханя под крики толпы, град камней и зарево пожара въехали в санаторий Новых Санжар.