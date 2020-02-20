Прибывшие из китайского Уханя в Украину люди начали делиться первыми впечатлениями от поездки в соцсетях. Некоторые из пассажирок многострадального рейса опубликовали фото и видео, на которых автобус с детьми и взрослыми забрасывают камнями, разбивая стекло.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Украинцы, эвакуированные из Уханя, начали выкладывать свои впечатления от атаки на автобусы жителей Новых Санжар. Вот видео из автобуса, которое выложила у себя в Инстаграмм девушка Лера (valerka 0021).

Такую запись разместил канал и поделился впечатляющим видео из соцсети, на котором слышны крики перепуганных пассажиров автобуса, а за окнами видны ряды правоохранителей.

В другом посте - девушки по имени Анастасия - зафиксирован тот же автобус. Украинка пишет: "Не думала, что наша страна настолько гнилая. Нам очень страшно".

И ещё одно сторис от украинки, которая приехала в Новые Санжары. "Как поменять национальность?", задает риторический вопрос девушка.

После фото с разбитым стеклом автобуса добавляет: "Сказать, что я в шоке - ничего не сказать. Спасибо за гостеприимство".

"Стыдно перед маленькими детьми, за действия этих «людей»", - пишет парень, видимо уже изнутри медицинского центра в Новых Санжарах.

"Страна" на протяжении всего дня следила за событиями в Новых Санжарах.

Мы писали, что во время беспорядков в Новых Санжарах пострадали 9 правоохранителей.